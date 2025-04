Keine Lösung der Energiekrise in Sicht

(Quito, 8. April 2025, dialogue earth/poonal).- Taschenlampen und Kerzen waren in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in den ecuadorianischen Haushalten unverzichtbare Utensilien. Ein Jahr nach den ersten Stromausfällen verschlimmerte sich die Energiekrise Ecuadors. Wegen der extremen Dürre, die die wichtigste Stromquelle des Landes – die Wasserkraftwerke – beeinträchtigte, waren geplante Stromabschaltungen eingeführt worden; diese wurden von ursprünglich zwei auf 14 Stunden pro Tag verlängert.

Keine Stadt konnte dieser Realität entgehen. Von einem Tag auf den anderen schien Ecuador wieder im 18. Jahrhundert gelandet zu sein, als die Menschen morgens beim Aufstehen und abends beim Schlafengehen kein elektrisches Licht hatten.

14 Stunden am Tag ohne Strom

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen oder tragbare Ladegeräte waren in den Geschäften ausverkauft und der ständige Lärm der Benzingeneratoren wurde Teil der Geräuschkulisse rund um die Gebäude, Einkaufszentren und Restaurants, wohin die Leute auf der Suche nach einem Internetzugang und Strom zum Aufladen ihrer Geräte strömten. Laut der Handelskammer in Quito erzeugten die Stromausfälle Verluste in der Industrie in Höhe von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar, landesweit gingen zwölf Millionen US-Dollar pro Stunde ohne Strom verloren.

Auch nach den Präsidentschaftswahlen in Ecuador versichern Fachleute, dass das Problem noch nicht gelöst ist und eine der wichtigsten Herausforderungen für Präsident Daniel Noboa sein wird. Im ersten Wahldurchgang am 9. Februar dieses Jahres lagen seine Herausforderin Luisa González von der Partei Movimiento Revolución Ciudadana [Bewegung Bürgerrevolution] und der gegenwärtige Mitte-Rechts-Präsident gleichauf. Die Stichwahl am 13. April konnte Noboa jedoch für sich entscheiden.

Beide haben die erneuerbare Energien in ihre Regierungspläne aufgenommen, aber nicht näher ausgeführt, wie sie diese Strategien angesichts der Krise umsetzen werden, und ihre Vorschläge bieten nicht viele Lösungen. Die aktuelle Regierung ihrerseits hat Antworten größtenteils in der Ausweitung der fossilen Brennstoffe gesucht.

Ein wenig angesprochenes, aber entscheidendes Thema

Die Hauptursache für diese Krise war – laut Aussage des ehemaligen Energieministers Roberto Luque vom April 2024 – die Dürre, welche als die schlimmste in den letzten 60 Jahren angesehen wird. Die Flüsse trockneten aus und die Wasserkraftwerke, die circa 80 Prozent der Elektrizität des Landes liefern, funktionierten nicht mehr. In jenem April, einem Monat, der früher durch Regen gekennzeichnet war, gab es die ersten Stromausfälle des Jahres.

„Es gab bereits schwerwiegende Mängel im Energie- und Wassersektor Ecuadors, die durch die Dürre noch potenziert wurden“, erklärt Homero Paltán, der an der Universität Oxford zu Klima- und Wasserrisiken forscht, gegenüber Dialogue Earth.

Wolkige Milliardenversprechen

In seinem vor den Wahlen veröffentlichten Regierungsentwurf plant Noboa, saubere Energie zu fördern und die erneuerbaren Energien durch öffentliche und private Investitionen sowie Allianzen zwischen beiden voranzutreiben. Außerdem bekräftigt er, dass seine Regierung die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung dieser Technologien fördern werde, um „einen Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen zu erleichtern“. Im Jahr 2024 präsentierte der Elektrizitäts-Masterplan bis 2032 seiner Regierung 37 neue Stromerzeugungsprojekte mit einer Kapazität von 7,4 Gigawatt und Kosten von mehr als zehn Milliarden US-Dollar.

González ihrerseits schlägt vor, „Änderungen am Energiemix voranzutreiben, indem Nachdruck auf die Nachfrage nach alternativen Energien gelegt wird, um einen Anreiz für Änderungen im Verbrauchsmuster zu schaffen“. Ihr 16-Punkte-Plan für die Energiewende beinhaltet auch Kompromisse, um Maßnahmen zur Energieeffizienz und, wie Noboa, öffentlich-private Allianzen zu fördern. Sie legt jedoch einen Schwerpunkt auf die weitere Verwendung fossiler Brennstoffe, wobei sie auf Ecuadors „Energiesouveränität“ über die Ressourcen des Landes besteht.

Diese Krise ist das Ereignis gewesen, das der Popularität Noboas am meisten geschadet hat. Seine kurze Amtszeit als Präsident seit Ende 2023 war von Herausforderungen rund um Sicherheit und organisiertes Verbrechen geprägt. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Comunicaliza erreichte die Unzufriedenheit mit Noboa am 10. April 2024, als die Stromausfälle begannen, einen Wert von 35 Prozent, gegenüber den zehn Prozent zwei Monate zuvor, im Februar, als es noch keine Stromausfälle gab. Als die Krise im vergangenen Oktober in 14 Stunden Stromabschaltung pro Tag gipfelte, stieg diese Zahl auf beinahe 50 Prozent.

Ecuadors Wasserkraftwerke in Gefahr

González versucht, die Wasserkraftwerke als strategischen Sektor des Staates wieder unter öffentliche Leitung zu stellen, und folgt damit der Linie des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa (2007 – 2017), der 14 Wasserkraftwerke innerhalb eines Jahrzehnts bauen ließ, obwohl einige nicht in Betrieb genommen wurden und andere in Unregelmäßigkeiten verwickelt waren. Noboa erwähnt in seinem Plan keine Wasserkraftwerke, aber er hat Wasserkraftprojekte unterstützt, die sich seit der Zeit von Correa verzögert hatten, wie den noch nicht in Betrieb genommenen Staudamm Toachi-Pilatón.

Für den Forscher Paltán sollte es nicht darum gehen, die Wasserkraftwerke des Landes zu retten, sondern die Wasser- und Energiesicherheit zu verbessern, indem man andere Maßnahmen mit einbezieht, wie die Reduzierung von Verlusten oder ineffizienten Techniken bei der Energieübertragung. Fernando Salinas, ein Energieanalyst mit fast zwanzig Jahren Erfahrung im ecuadorianischen Energiesektor, erklärt, dass die Energieverluste während der Verteilung im Stromnetz von Ecuador bis zu 30 Prozent des ursprünglich erzeugten Wertes ausmachen können.

Laut der letzten Energiebilanz von 2023 wurde in jenem Jahr das Angebot an elektrischer Energie zu 69,1 Prozent aus Wasserkraft, zu 25,6 Prozent aus thermischen Quellen und zu 1,7 Prozent aus anderen Quellen erzeugt. Der Rest wurde mit Importen abgedeckt.

„Wenn wir hauptsächliche Wasserkraftwerke haben, dann ist die Energieversorgung in Gefahr, wenn es Schwankungen in der Wassermenge gibt“, erklärt Ricardo Buitrón Aguirre, Wasserbauingenieur und unabhängiger Energieberater, gegenüber Dialogue Earth.

Buitron Aguirre erläutert, dass sich an der Ostseite der ecuadorianischen Anden, wo ungefähr 4.000 Megawatt an Wasserkraft in Kraftwerken wie dem Paute-Komplex installiert sind, die Niedrigwasserperioden über einen Zeitraum von Oktober bis März erstrecken. An der Westseite, näher an den Küstengebieten Ecuadors gelegen, wo bis zu 1.000 Megawatt installiert sind, verringert sich die Wassermenge zwischen Juni und Dezember.

Im April 2024 jedoch ging der Mazar-Stausee, die größte Talsperre des Landes, außer Betrieb. Mazar hat ein Fassungsvermögen von 410 Millionen Kubikmeter Wasser und befindet sich im Becken des Flusses Paute, in der Provinz Azuay in den ecuadorianischen Bergen.

Das Land verbraucht ungefähr 100 Gigawattstunden Energie pro Tag, erklärt Salinas gegenüber Dialogue Earth. Wenn die Wasserkraftwerke außer Betrieb gehen, entsteht ein Defizit bzw. eine Differenz zwischen der Nachfrage und der Energieerzeugung. Während der Energiekrise wurde ein Defizit von bis zu 30 Gigawattstunden registriert. Das heißt, die Generatoren konnten nur 70 Gigawattstunden liefern.

Die Dürre ist nicht alleine schuld

Auch wenn der Schwerpunkt auf den Auswirkungen der Dürre liegt, hat der Energiesektor Ecuadors noch weitere Probleme. Das 2016 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Coca Codo Sinclair liefert aufgrund von Konstruktionsfehlern bis heute nicht hundert Prozent seiner vorgesehenen Leistung. Während der Stromausfälle musste es zwischen Januar und Juni 2024 wegen der Ablagerung von Sedimenten hinter der Staumauer 18 Mal geschlossen werden.

Toachi Pilatón mit 254,4 Megawatt installierter Leistung ist ein anderes Projekt, das sich seit der Unterzeichnung des Bauvertrages im Jahr 2007 mit Problemen konfrontiert sieht. Erst im Dezember 2024 wurde die Turbine 3 des Kraftwerks Alluriquín, welches Teil des Wasserkraftprojekts ist, an das nationale Stromnetz angeschlossen. Als sie im Februar 2025 in Betrieb genommen wurde, erklärte Präsident Noboa, dass das Projekt dabei helfe, „sicherzustellen, dass alle Ecken Ecuadors die Menge an Energie bekommen, die sie benötigen“. Es ist vorgesehen, das 2025 zwei weitere Einheiten hinzukommen.

Salinas bekräftigt, dass eine der Herausforderungen für die neue Regierung darin bestehen wird, das Problem mit den Übertragungsverlusten in Angriff zu nehmen und die Effizienz zu verbessern. Außerdem werde trotz der Ziele des Elektrizitäts-Masterplans immer noch nicht genug in neue Stromerzeugungsanlagen investiert, um die Nachfrage zu befriedigen.

Dem Nationalen Energiebilanzbericht zufolge stieg der Energieverbrauch pro Einwohner*in von 2013 bis 2023 um 28,8 Prozent. „Als die Krise begann, sagte ich, dass die Stromausfälle kamen um zu bleiben, denn seit dieser Zeit war nicht zu erkennen, dass sich die Dynamik des Sektors ändern würde, und die Situation hat sich nicht geändert“, ergänzt Salinas.

Fossile Brennstoffe als Sofortlösung

Laut einer von der Klimakonvention der Vereinten Nationen geforderten Präsentation mit dem Titel „Fünfte nationale Mitteilung und erster Transparenzbericht“ verfügt Ecuador über 77 in Betrieb befindliche Wasserkraftwerke, die „Strom auf nachhaltige und erneuerbare Art“ erzeugen. Nach Paltans Einschätzung ist diese Krise eine Herausforderung für die Energiewende. „Ob grün oder umweltfreundlich, das tritt jetzt in den Hintergrund“, erklärt er gegenüber Dialogue Earth. Eine der Maßnahmen der Regierung war beispielsweise die zeitlich begrenzte vollständige Zollbefreiung für Benzin- und Dieselgeneratoren.

Bisher unveröffentlichten Studien zufolge, die von Rasa Zalakeviciute, Forscherin an der Universidad de las Américas, und ihrer Studentin Génesis Chuquimarca durchgeführt wurden, stieg die Konzentration des Schadstoffes Stickstoffdioxid (NO2) in Quito während der Energiekrise um 22 Prozent und überschritt die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das 24-Stunden-Mittel. Der Feinstaub PM2,5 stieg um 5,48 Prozent und überschritt ebenfalls die WHO-Grenzwerte. Das Einatmen von PM2,5 kann Krebs verursachen und das Herz-Kreislauf-System schädigen. Laut Zalakeviciute wurden die höchsten Werte gemessen, als sich der Stromausfall über einen längeren Zeitraum erstreckte und mehr mit fossilen Brennstoffen betriebene Generatoren verwendet wurden.

Zwischen September 2024 und März 2025 mietete die Regierung zudem vom türkischen Unternehmen Karpowership drei schwimmende Wärmekraftwerke, die insgesamt über eine Kapazität von 300 Megawatt verfügen. Die Kraftwerksschiffe kosteten 250 Millionen US-Dollar. Alle drei sind in Betrieb und mit dem nationalen Stromnetz verbunden.

Ist Gas die Lösung für Ecuadors Energiekrise?

Wie in anderen Teilen der Welt hat die ecuadorianische Regierung Gas als praktikable Alternative präsentiert. In Ecuador sind alle Augen auf das Campo Amistad gerichtet, ein Gasfeld im Golf von Guayaquil. Es produziert seit 2002 Gas und verfügt nach Angaben des staatlichen Erdölunternehmens PetroEcuador über die Möglichkeit, „eine Fördermenge von 94 Millionen Kubikfuß [circa 2.661.784 Kubikmeter] pro Tag zu erreichen, was der Transportkapazität der Gaspipeline entspricht“. Gegenwärtig beträgt die tägliche Produktion der drei Förderbohrungen insgesamt 20 Millionen Kubikfuß [etwa 566.337 Kubikmeter], wodurch die örtliche Stromerzeugung unterstützt wird.

2023 erklärte das Staatsunternehmen, dass es einen strategischen Partner benötige, um die Fördermenge des Gasfeldes zu erhöhen. Im September 2024 wurde jedoch bekannt gegeben, dass das Campo Amistad für eine neue Ausschreibung wieder an das Ministerium für Energie und Bergbau (MEM) gehen würde, da PetroEcuador nicht über das technische Know-how verfügte, um es den Wünschen der Regierung entsprechend zu leiten und auszubauen. Im November vergangenen Jahres vekündete Vizeminister Guillermo Ferreira, dass man internationale Unternehmen, wie zum Beispiel die chinesische Gruppe Sinopec, eingeladen habe, an der Ausschreibung teilzunehmen. Alle hatten bis zum 31. März Zeit, ihre Angebote einzureichen.

Dialogue Earth hat das Ministerium für Bergbau und Energie kontaktiert, um Informationen über den Stand des Ausschreibungsprozesses zu erhalten, aber keine Antwort bekommen. Ebenfalls keine Antwort gab es vom Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel zum Stand der Umweltlizenz des Campo Amistad. Diese könnte eine Neubewertung benötigen, nachdem 2016 das Wasserschutzgebiet Reservat Santa Clara vergrößert wurde und Teil des Gasfeldes jetzt innerhalb dieses Gebietes liegt.

Unterdessen befürchten die von Dialogue Earth konsultierten Fachleute, dass die Behörden wieder in Gleichgültigkeit fallen und sich weniger auf die Energiekrise konzentrieren, sobald im April die traditionelle Regenzeit beginnt, womit die Probleme der ecuadorianischen Wasserkraftwerke abnehmen könnten. Die Expert*innen sind sich auch einig, dass Ecuadors Herausforderungen im Energiesektor seine internationalen Klimaverpflichtungen beeinträchtigen könnten. Eine kurzfristige Konzentration auf fossile Energieprojekte zur Vermeidung von Stromausfällen könnte ein Rückschlag sein, der die Energiewende des Landes verzögert.

(Anm. der Redaktion: Der Artikel wurde vor dem Ergebnis der Stichwahl am 13. April veröffentlicht. Wir haben ihn entsprechend aktualisiert.)

Übersetzung: Christa Röpstorff

Keine Lösung der Energiekrise in Sicht von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.