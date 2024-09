(Montréal, 04. September 2024, DesInformémonos).- Die Vereinten Nationen sind führend auf dem Weg zum „Zukunftsgipfel“, der für September 2024 geplant ist, um „multilaterale Lösungen für eine bessere Zukunft“ zu fördern. Dabei soll auch der Global Digital Compact verabschiedet werden, der zentrale Themen der internationalen Globalpolitik aufgreifen soll.

Die ETC Group trägt zu der Reihe von Debatten mit dem Bericht Behind the Clouds – Environmental Impacts of Digitisation bei, einem neuen Beitrag über die ernsten ökologischen und sozialen Risiken, die mit digitalen Technologien verbunden sind. Sie hat im Zuge der Forschung festgestellt, dass die Digitalisierung bestehende Ungleichheiten verschärft und eine immer größere Entnahme von Ressourcen aus der Erde, den Ozeanen und dem Weltraum erfordert.

Ein echter Zukunftsgipfel muss die „„Wer zuerst gewinnt“-Perspektive in Frage stellen, die die Entwicklung digitaler Prozesse und Werkzeuge beherrscht, ebenso wie den „Wettlauf ins All“, der den Aufstieg militärischer Technologien, Geoengineering und andere Formen der Erdmanipulation vorantreibt. Jede Diskussion über die globale Zukunft sollte sicherstellen, dass alle gegenwärtigen und zukünftigen digitalen und weltraumbezogenen Technologien sorgfältig und überlegt entwickelt und eingesetzt werden, um das Wohlergehen aller Menschen, unserer Umwelt und unseres Planeten zu fördern.

Während sich die digitalen Technologien um uns herum vervielfachen, wollen uns ihre Befürworter*innen glauben machen, dass Daten, Siliziumchips, Rechenzentren und andere Komponenten der digitalen Welt – einschließlich der Batterien, die sie mit Energie versorgen – ätherisch sind, ein großer, für alle zugänglicher Schatz, der sich dort hinter den Wolken befindet.

Daten sind weder ätherisch noch harmlos. Sie sind ressourcenintensiv, bestehen aus Sand, Wasser, Kohle und schädlichen Chemikalien, die giftige Abfälle erzeugen. Für die Herstellung von Halbleiterchips, den Grundbausteinen aller digitalen Dinge, werden beispielsweise Quarzsand, Quarz und hochreines Wasser benötigt.

Die Fabriken, in denen diese Chips hergestellt werden, erstrecken sich über riesige Flächen, und die Arbeiter*innen sind nachweislich schädlichen Chemikalien ausgesetzt.

Kobalt, Lithium, Nickel und seltene Erden sind für die Herstellung von Geräten für digitale Technologien unverzichtbar. Der Boom der künstlichen Intelligenz treibt die Ausbeutung von Land und Meeresboden voran, was zur Vertreibung ganzer Gemeinschaften, zur Verschlechterung der Bodenqualität und zu negativen Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen führt.

Unternehmen erforschen die Möglichkeit, Asteroiden nach diesen Mineralien abzusuchen. Der Wettlauf der Milliardäre, Satelliten in den Weltraum zu schießen, hat bereits zu einer weiteren Privatisierung der digitalen Kommunikation und zu mehr Elektronikschrott im Orbit geführt.

Von den Vereinigten Staaten bis Uruguay haben sich Gemeinden in Dürregebieten mit Technologiegiganten über den Bau von Datenzentren (irreführenderweise „Clouds“ genannt) angelegt. Bis 2027 werden voraussichtlich 4,2 bis 6,6 Milliarden Kubikmeter Wasser aus unterirdischen Quellen entnommen, um die Rechenzentren zu versorgen, was etwa der Hälfte des jährlichen Wasserverbrauchs Großbritanniens entspricht.

Wasser wird auch für den Bergbau, den Abbau, die Aufbereitung und Zerkleinerung der gewonnenen Materialien sowie für das Hydraulic Fracturing benötigt, was die lokalen Wasserressourcen zusätzlich stark belastet.

Die Internationale Energieagentur der USA schätzt, dass der Energiebedarf der weltweiten Rechenzentren bis 2026 den Gesamtenergiebedarf Deutschlands erreichen könnte, was zu einem Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe führen würde. Umgekehrt ist es unwahrscheinlich, dass erneuerbare Energien den rasant wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren decken können.

Ein großer Teil davon wird in den globalen Süden exportiert, wo Chemikalien wie Quecksilber und Flammschutzmittel in die Umwelt gelangen und die Gesundheit von Arbeitnehmer*innen und ganzen Gemeinschaften stark beeinträchtigen.

Hinter den Wolken von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.