Gegen den Weltuntergang

COP30 Belém
Die „Karolina de Norte“ mit einer ungewöhnlichen Reisegruppe am Rio Tapajos. Foto: Nils Brock

Navegando contra o fim do mundo, mit dem Boot gegen das Ende der Welt – Saude e Alegrie organisiert die Bootsfahrt zur Weltklimakonferenz COP30 gemeinsam mit dem Journalist*Innennetzwerk Sumaúma. Beide stehen sie ein für engagiertes Medienmachen und Kooperation mit den traditionellen Gemeinden des Amazons. Regenwald-Journalismus nennen sie diesen Ansatz, bei dem Umweltschutz und Klimagerechtigkeit auf anzestrales Wissen und lokale Kultur treffen. Die Begleitmusik dazu heißt Carimbó.

Neben indigenen Aktivist*innen und Medienmachenden haben sich auch Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Psychoananalytiker*innen und andere internationale Unterstützer*innen eingeschifft. Aus dem Amazonasgebiet berichtet Nils Brock von seinen Eindrücken.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 Gegen den Weltuntergang von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

