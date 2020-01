Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Für Eilige: Mini-Podcast aus Bolivien. Auf Anordnung der de-facto Regierung unter Jeanine Áñez wurden im Januar in mehreren Landesteilen Boliviens Antennen der staatlichen Telekommunikationsbehörde abmontiert. Die Antennen wurden in der Regierungszeit von Evo Morales landesweit aufgestellt und ermöglichen selbst in entlegenen Landesteilen eine gute Internet- und Telefonverbindung. Nach Medienberichten sollen seit dem Machtwechsel in Bolivien bereits 53 Gemeinderadios abgeschaltet worden sein.

De-facto-Regierung schaltet Gemeinderadios ab von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.