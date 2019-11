(Montevideo, 28. Oktober 2019, comcosur/laizquerdadiario).- Nach Angaben der Menschenrechtsinitiative Defensoría Jurídica der Universidad de Chile in Santiago wurden eine Woche nach Beginn der Massenproteste in Chile bereits 13 Frauen* vermisst. Das teilte die von Student*innen, Dozent*innen und Rechtsanwält*innen gegründete Initiative am 25. Oktober 2019 mit.

Deren vorläufige Bilanz fiel nach acht Tagen Ausnahmezustand folgendermaßen aus: 20 Tote und 437 offiziell registrierte Schussverletzungen. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Anzahl weitaus höher liegt. Dazu kommen mehrere irreparable Augenverletzungen, Folterungen und Misshandlungen und nun auch das Verschwinden von Menschen. Die Menschenrechtsinitiative Defensoría Jurídica veröffentlichte Fotos der Verschwundenen und forderte die Bevölkerung auf, an der Aufklärung ihres Verbleibs mitzuwirken. (www.laizquierdadiario.cl/Se-informan-13-mujeres-desaparecidas-desde-el-inicio-de-las-protestas)

Landesweiter Ausnahmezustand: 13 Frauen* vermisst von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.