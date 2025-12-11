Das Erbe der Proteste – wenn linke Bewegungen and die Regierung kommen

Linke Regierungen nach Protesten in Chile und KolumbienIn Chile und Kolumbien protestierten um das Jahr 2020 Millionen von Menschen gegen die rechten Regierungen. Danach kamen linke Präsidenten und Kandidaten aus den Protestbewegungen an die Regierung. Was denken Aktivist*innen aus dieser Zeit heute? Wir haben mit dem Fotografen Jahfrann Arango und dem Umweltaktivisten Rodrigo Mundaca gesprochen. Sie erzählen, was für sie der Marsch durch die Institutionen bedeutet und wo die Linke in beiden Ländern derzeit steht. Die Politikwissenschaftlerin Bettina Schorr ordnet für uns die Erzählungen ein.
Viel Spaß mit der neuen Folge von „Ohren auf Lateinamerika“!

Moderation und Reportage: Malte Seiwerth, Anna-Lena Hartung, Johanna Fuchs und Daniela Correa
Voice Over: John M. Shorack, Jara Frey-Schaber und Tininiska Zanger Montoya

In Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika e.V. (FDCL)

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL e.V.)

CC BY-SA 4.0 Das Erbe der Proteste – wenn linke Bewegungen and die Regierung kommen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.