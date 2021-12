Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Warum gehen Menschen in Kolumbien und Ecuador auf die Straße? Darüber haben wir mit internationalen ICJA-Freiwilligen aus diesen Ländern gesprochen.

Gleichzeitig ist dies der erste Podcast eines Themenschwerpunkts zu Protesten. In den nächsten beiden Folgen sprechen wir darüber, was Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Protesten in Ecuador, Kolumbien und Deutschland sind und welche kreativen Formen des Protests es gibt.

Musik: An Jones – Cumbia City, no copyright / Audio Library

#8 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.