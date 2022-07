Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Zum 5. Jahrestag des gewaltsamen Verschwindens Santiago Maldonados am 01. August haben wir uns mit Sergio Maldonado, dem Bruder des Umweltaktivisten in Berlin unterhalten. Wir rekapitulieren den traumatischen Fall Santiagos, der ganz Argentinien in Schock versetzte und fragen uns, warum dieser bis heute keine juristischen Folgen hat.

Das ausführliche Interview mit Sergio Maldonado findet ihr demnächst hier schriftlich auf Spanisch und Deutsch. Er berichtet über den Kampf für Gerechtigkeit und gegen das Vergessen, die ökonomische und mediale Übermacht der Rechten Argentiniens und die zentralisierte Justiz des Landes.

5 Jahre danach sind noch alle Fragen offen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.