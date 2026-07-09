Wie KI der Neuen Rechten nutzt

(Caaguazú, 30. Juni 2026, el surti).- Ein Tiger mit Anzug und Krawatte zertrümmert mit einem Faustschlag einen Zug, auf dem steht: „dieselben wie immer“. Derselbe Tiger erscheint bei einer Präsidentschaftsdebatte, auf der sein Gegenkandidat aber nicht auftaucht. Nachdem er die erste Runde der kolumbianischen Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, erscheint der Tiger auf dem Trikot der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft und auf einem Foto mit den Spielern.

Dieser Tiger ist Abelardo de la Espriella, der neue Präsident Kolumbiens und bekannter Rechtsanwalt von Paramilitärs des Landes. Im Unterschied zu dem, was man in Sozialen Netzwerken sonst so im Wahlkampf zu sehen bekommt, hat seine Wahlkampagne nicht die Realität mit Deepfakes zu ersetzen versucht – also mit Audios, Videos oder Bildern, die von KI generiert oder manipuliert wurden, um real zu erscheinen – sondern sie hat Künstliche Intelligenz genutzt, um seine Mitteilungen weiter zu vereinfachen und wütendere Emotionen zu generieren, darunter die Ablehnung der Linken.

Seine Wahlkampagne hat KI benutzt, um ein Universum voller Symbole rund um „El Tigre“ zu schaffen (unter diesem Spitznamen ist De la Espriella bekannt), mit den Farben der kolumbianischen Nationalflagge, einem hypermaskulinen Erscheinungsbild, ständigen Angriffen auf die Regierungspolitik (den „Petrismo“, benannt nach dem linken Regierungschef Gustavo Petro) und der mühelosen Massenproduktion von Inhalten, die von seinen Anhänger*innen weiterverbreitet werden können.

Was bei zukünftigen Wahlen auf dem Spiel steht

Die massenhafte Verwendung von KI ermöglicht eine größere Kontrolle über das Narrativ. Die künstlichen Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz generiert werden, haben sich nicht nur auf Angriffe oder Propaganda beschränkt, sondern die Strategie der Kandidatur von De la Espriella bestimmt, der sich im zweiten Wahlgang mit einem knappen Vorsprung von nur 0,9 Prozent der Stimmen gegenüber dem Kandidaten des Petrismo, Iván Cepeda, durchsetzen konnte.

Jerson Ortiz, Politikchef des kolumbianischen Onlineportals La Silla Vacia, erklärte mir, dass De la Espriella ein digitales Ökosystem von Content Creators geschaffen hat, die bereits vor den Wahlen KI genutzt hatten und Teil einer „neuen libertären Rechten in der Region“ waren. Die Wahlkampagne nutzte offizielle und inoffizielle Konten, die in Koordination mit Influencern agierten – eine von Schmutzkampagnen bekannte Vorgehensweise.

„Ströme von künstlichem Zuspruch“

Die Verwendung digitaler Plattformen bei Wahlkämpfen ist nichts Neues. Man konnte das bereits bei der Neuen Rechten in den USA, Brasilien, Argentinien und vor Kurzem in Peru beobachten. In einer kürzlich erschienenen Untersuchung des peruanischen Portals Ojo Público hatte Juan Carlos Lara, Experte für digitale Rechte, aufgezeigt, dass diese Ökosysteme „Ströme von künstlichem Zuspruch“ erzeugen können, die den Eindruck der Popularität der Kandidat*innen in den Netzwerken steigern, obwohl der politische Zuspruch gar nicht der Wirklichkeit entspricht.

interviewenIn Kolumbien gab es in diesem Jahr keine klassische Präsidentschaftsdebatte, die im Fernsehen übertragen wurde. Laura Sanabria Rangel, Herausgeberin von Detector de Mentiras, dem Faktenfinder von La Silla Vacia, erklärte, dass sich die wichtigsten Kandidaten lieber von Influencern interviewen lassen wollten, auch von denen, die keinen politischen Content machen. Die Präsidentschaftskandidaten setzten auf Kommunikation in den Sozialen Netzwerken und ignorierten so die traditionelle Vermittlungsfunktion der Medien. Einen Tag vor dem ersten Wahlgang, am 30. Mai, ließ sich De la Espriella von Westcol interviewen, dem bekanntesten Streamer des Landes; die Übertragung wurde 1,3 Millionen Mal angeschaut. Drei Monate zuvor gewährte Präsident Gustavo Petro dem Streamer ein Exklusivinterview.

Die Kandidaten setzen auf Internetplattformen, um die Kontrolle über ihr eigenes Narrativ auf ihren eigenen Kommunikationskanälen zu behalten. Mit dem massiven Einsatz von KI ist diese Kontrolle noch stärker, durch den Umfang und die Schnelligkeit seiner Produktion. Die digitale Kampagne von De la Espriella zeigt uns das anhand von drei Punkten:

Eine massenhafte Produktion von Content: Künstliche Videos zu erstellen ist viel viel billiger, als ein ganzes Filmteam zusammenzustellen. Die nicht-offizielle Kampagne von De la Espriella hat Gegner*innen mit Filmen angegriffen, die mit KI erstellt wurden und bis zu fünf Minuten lang waren, und schaffte es, diese in den sozialen Netzwerken viral gehen zu lassen (hier ist ein Beispiel).

Es ist einfacher, ein Symbol zu platzieren: De la Espriella ist kein Mann von zwei Metern, mit dem Erscheinungsbild von Henry Cavill (einer der bekanntesten Superman-Darsteller), aber mit seiner hypermaskulinen Präsentation als Tiger erscheint er als solcher. Dies ist eine Art und Weise, die Kommunikation zu vereinfachen und das Image eines Kandidaten zu platzieren. Dasselbe geschieht mit traditionellen Werten, verfälschenden Nachrichten und dem Karikieren der Gegner*innen.

Die Sympathisant*innen schließen sich leichter an: Heute kann jeder eine Eingabe an die KI machen und sie auffordern, ein Bild von sich selbst mit einem Kandidaten zu erstellen. Diese einfache Möglichkeit erhöht die Bindung der Wähler*innen an die Kommunikation der Wahlkampagne und steigert die Sichtbarkeit des Kandidaten in den Sozialen Netzwerken.

Jerson Ortiz glaubt, De la Espriellas Wahlkampfchef, Carlos Suárez, habe es „geschafft, die Neue Rechte zu verstehen“ und einen „stilbildenen“ Einsatz für die KI gemacht. Eine Anfrage an Suárez zu seiner Strategie blieb unbeantwortet.

Keine Regulierung des Einsatzes von KI

In Kolumbien gibt es bislang keine Regulierung des Einsatzes von KI. Nach Meinung von Andrés López, ehemaliger Vizeminister für Kommunikation der Regierung Petro und Digitalstratege von Iván Cepeda, sollte der Einsatz von KI im Wahlkampf nicht reguliert werden, jedoch sollten Schmutzkampagnen kontrolliert werden. Klar ist aber, dass es sich um Neuland handelt und die Regierungen darüber nachdenken, wie man dem begegnen sollte.

Die Versuche, den Einsatz von KI im Wahlkampf zu regulieren, wurden von der Geschwindigkeit der Veränderungen bereits überholt. Nachdem 2024 pornografische Deepfakes von Kandidatinnen bei den brasilianischen Kommunalwahlen verbreitet wurden, hat das brasilianische Oberste Wahlgericht TSE einen Beschluss veröffentlicht, der die Verbreitung von mit KI erstellten Inhalten in den 72 Stunden vor dem Wahltag und 24 Stunden danach verbietet. Auch in diesem Jahr tritt der Beschluss im Hinblick auf die brasilianischen Präsidentschaftswahlen im Oktober in Kraft.

Dieser neue Beschluss verfügt, dass das TSE solche Veröffentlichungen prüfen muss. Doch Ítalo Rômany, Journalist des brasilianischen Mediums Agencia Lupa, sagte, es sei unklar, wie das TSE das machen will. Allerdings könnten die Kandidat*innen, Wahlkampfteams und User*innen digitaler Plattformen solche Veröffentlichungen melden, damit das TSE diese überprüft. Das ist bereits 2024 passiert, als das TSE über mehr als 150 Fälle von geschaffenen Deepfakes und anderen KI-generierten Bildern als Wahlwerbung urteilte.

Dasselbe passierte bei den argentinischen Parlamentswahlen 2025. Nach Anzeigen wegen gefälschter Videos ordnete das Wahlgericht an, solche künstlich generierten Inhalte von der Plattform X zu löschen. Doch die Plattform von Elon Musk hat diese Entscheidung nicht befolgt.

Im Oktober finden ebenfalls Wahlen in Paraguay statt. César Rossel, Richter am Obersten Wahlgericht, sagte, seine Einrichtung könne den Gebrauch von Künstlicher Intelligenz bei Wahlkämpfen nicht regulieren, da diesbezüglich keine Gesetze existierten. Vor einem Monat hat die oppositionelle Senatorin Celeste Amarilla vorgeschlagen, künstliche Inhalte zu regulieren, nachdem sie selbst Opfer eines Deepfakes geworden war. Doch es ist unklar, wie und in welchem Umfang dieser Vorschlag umgesetzt werden kann.

Es bleibt lediglich, zu analysieren, zu debattieren und auszuprobieren, bis Mechanismen gefunden werden, die wirklich funktionieren. Investigativjournalist Leonardo Mangialavori schlägt eine „mediatische Alphabetisierungskampagne als nachhaltige Politik“ vor. Wenn man lerne, Kampagnen zur Beeinflussung und mit künstlichen Inhalten zu identifizieren, so Mangialavori, könnte man das Gefühl, das „eh alles fake“ ist, bekämpfen, das Gefühl der endlosen und lähmenden Zweifel – oder das Relativieren von Gesetzen, nach denen alle Recht hätten. Deshalb müssen wir unsere eigenen Gewissheiten schaffen und verteidigen.

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