USA blockieren Versand von Lebensmitteln und Medikamenten

(Santiago, 3. August 2026, educaoaxaca).- Mehr als 7.000 Container mit für Kuba bestimmten Waren werden aufgrund der Sanktionen und der Blockade der USA in karibischen Häfen festgehalten. Der kubanische Vizepremierminister Óscar Pérez-Oliva hatte die Blockade schon im Juli 2026 zurückgewiesen: Die Container enthielten „von Kuba gemäß den Regeln des internationalen Handels rechtmäßig erworbene Waren“, erklärte Pérez-Oliva während einer Rede im Parlament der Karibikinsel. Die festgesetzten Container enthielten neben Lebensmitteln auch Hilfsgüter für das Trinkwasserversorgungsprogramm der Insel. „Jeden Tag wachen hier mehr als drei Millionen Kubaner*innen mit Schwierigkeiten beim Zugang zu dieser lebenswichtigen Ressource auf“, empörte sich Pérez, der zugleich amtierender Minister für Außenhandel und Auslandsinvestitionen ist. Erst eine Woche zuvor hatte sich das staatliche Unternehmen Medicuba über die Zurückhaltung von zwei Containern mit Medikamenten zur Behandlung von Epilepsie beschwert. Die Container lagern im kolumbianischen Hafen Cartagena de Indias, da sich die deutsche Reederei Hapag-Lloyd unter Berufung auf die Einhaltung der US-Blockade weigerte, die Fracht auszuhändigen. Auch die französische Reederei CMA CGM hatte in Jamaika Dutzende Container zurückgehalten, darunter einen mit medizinischen Hilfsgütern.

Verantwortung für den Verlust unschuldiger Menschenleben

Diese Vorfälle stehen im Zusammenhang mit der am 1. Mai vom US-Präsidenten Donald Trump unterzeichneten Exekutivverordnung 14404, die damit droht, die Vermögenswerte von Personen oder Organisationen auf US-amerikanischem Gebiet einzufrieren, die für die kubanische Regierung tätig sind oder waren oder diese finanziell, materiell oder technologisch unterstützt haben. Óscar Pérez-Oliva ließ keinen Zweifel daran, wie er über die Entscheidung der Reedereien denkt: „Wer versucht, die Auslieferung dieser Hilfsgüter zu verhindern, wer sich den Interessen der USA beugt, tatenlos zusieht und zulässt, dass dieser Völkermord begangen wird, ist für den Verlust unschuldiger Menschenleben verantwortlich“.

USA blockieren Versand von Lebensmitteln und Medikamenten von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.