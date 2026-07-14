(Santiago, 7. Juli 2026, diario uchile).- Der scheidende kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat seine Vorwürfe eines angeblichen Wahlbetrugs in der Stichwahl um das Präsidentenamt am 21. Juni bekräftigt. Petro versicherte, dass der wahre Sieger „nach Stimmenzahl“ der Kandidat der Regierungspartei, Iván Cepeda, sei und nicht der eigentlich gewählte Präsident Abelardo de la Espriella.

In den sozialen Netzwerken erklärte Petro in einer Nachricht, es gebe „Hinweise auf Wahlbetrug durch Manipulation von Algorithmen und verbotene ausländische Finanzierung“ und rief zu Demonstrationen am 20. Juli auf. An diesem Tag wird in Kolumbien nicht nur die Unabhängigkeit gefeiert, sondern auch der neue Kongress tritt zum ersten Mal zusammen.

Petro erkennt Legitimität der neuen Regierung nicht an

„Natürlich sind meine Aussagen schwerwiegend, aber nicht unverantwortlich. Sie sind vollständig belegt“, erklärte Gustavo Petro. Nur der Wahlbetrug führe dazu, dass korrupte Personen zum Präsidenten würden, unterstrich er, und dass Abelardo de la Espriella „nur aufgrund des in den Vereinigten Staaten begangenen Wahlbetrugs mit Hilfe israelischer Unternehmen“ das Präsidentenamt übernehmen wird.

Petro erklärte in diesem Zusammenhang, dass er „die Legitimität der neuen Regierung“ nicht anerkenne und betonte, dass der gewählte Präsident „die Wahlen nicht gewonnen hat“. Zudem stellte er die Rolle der Nationalen Wahlbehörde in Zweifel. Er warf ihr vor, die Sicherheit des Wahlsystems Unternehmen anvertraut zu haben, deren Regierungen „bereits einen (bevorzugten) Kandidaten in Kolumbien hatten“.

Einfluss auf Wählerverzeichnis und Manipulation in Wahllokalen

Der scheidende Präsident erklärte außerdem, ihm lägen Informationen über den IP-Server vor, von dem aus nach seiner Darstellung die Algorithmen ausgeführt worden seien, die das Wahlergebnis zugunsten von De la Espriella verändert hätten. „Die Algorithmen, die das Wahlergebnis verfälscht haben, griffen auf das Wählerverzeichnis der Menschen zurück, die nie wählen gehen. Diese wurden dann durch Personen ersetzt, die mehrfach abstimmen konnten, oder es wurden Stimmen in Wahllokalen mit einheitlich besetzten Wahlvorständen abgegeben, obwohl dort gar keine Wähler erschienen waren“, behauptete er.

Die Äußerungen von Petro stehen im Widerspruch zu der Botschaft, die er selbst Ende Juni verkündet hatte, als er versicherte, dass seine Regierung dazu bereit sei, einen geordneten und transparenten Übergang zu gewährleisten und die Amtsübernahme der neuen Regierung nicht zu behindern.

Übersetzung: Jette Minks

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