Die Büchse der Pandora in Chiapas

Hier ist der überarbeitete Text mit verbesserten Formulierungen und korrigierter Rechtschreibung:

**“Verschanzte guatemaltekische Spezialeinheiten, Kaibiles [Elitesoldaten der Streitkräfte Guatemalas] und Polizist*innen richten ihre Maschinengewehre auf die mexikanische Grenze. Über 100 Soldaten der 5. Infanteriebrigade Mariscal Gregorio verstärken ihr Gebiet im Departement Huehuetenango, Guatemala, um Angriffe der organisierten Kriminalität von mexikanischer Seite abzuwehren.

Nach Angaben der Regierung von Chapín haben 249 Mexikaner*innen, die vor der Drogengewalt fliehen, die Grenze überquert und in der Gemeinde Ampliación Nueva Reforma in der Kommune Cuilco Zuflucht gesucht. Sie wurden vorübergehend in einer Schule untergebracht.

Einige Schätzungen sprechen von bis zu 500 Vertriebenen. Präsident Bernardo Árevalo erklärte auf einer Pressekonferenz am 24. Juni, dass die mexikanischen Familien ‚vor den Auseinandersetzungen zwischen Gruppen auf mexikanischer Seite fliehen‘. Die Flüchtlinge haben aufgrund von Lebensmittelknappheit und Gewalt ihre Heimat verlassen.

Laut der Diözese Tapachula ist die Situation im Hochland und an der Grenze zu Chiapas ‚verzweifelt wegen der ständigen Präsenz von Drogenkartellen, die sich das Territorium streitig machen, die kommen und gehen, angesichts der Gleichgültigkeit und offensichtlichen Komplizenschaft der Nationalgarde (GN) und der Armee‘.

In einem Kommuniqué, das der emeritierte Bischof von Tapachula und gewählte Erzbischof von León, Guanajuato, Jaime Calderón Calderón, zusammen mit anderen Geistlichen unterzeichnet hat, wird gewarnt: ‚Es ist sehr kompliziert, so zu leben; die Menschen werden in ihrem eigenen Haus entführt und gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten, mit einem tiefen Gefühl der Ohnmacht angesichts der unverständlichen Situation, in der sie leben.‘

In Frontera Comalapa mangelt es an Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern, und das, was vorhanden ist, ist sehr teuer. Die Bewohner*innen schließen sich in ihren Häusern ein. Straßenblockaden sind an der Tagesordnung, und es gibt keine Verkehrsmittel.

Bewaffnete Mitglieder von El Maíz, dem ’sozialen‘ Arm des Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG), kontrollieren die Eingänge von Chicomuselo. Die Narcos bewegen sich ungestraft auf den Straßen. In Siltepec haben die Kämpfe Telefon- und Stromleitungen beschädigt.

Im Juli 2023 versuchte La Jornada in einem Artikel mit dem Titel ‚Die Schlacht von Frontera Comalapa‘, basierend auf direkten Zeuginnenaussagen der Bewohnerinnen der betroffenen Gemeinden, einen Teil der bewaffneten Auseinandersetzungen zu rekonstruieren. Die Kämpfe fanden hauptsächlich zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem CJNG um die Kontrolle über strategische Routen und Märkte für den Drogen- und Menschenschmuggel statt.

Seitdem hat sich die Situation weiter verschlechtert und ist heute ein binationales Problem. Mehr als 261 Kilometer entfernt suchten 108 Tzotzil-Mayas aus der Gemeinde Tzanembolom für zehn Tage Zuflucht in der Schule Amado Nervo. Dies taten sie als Reaktion auf Angriffe, die seit dem 10. Juli von der Gruppe Tzanembolom, die mit der Schlägerbande Los Herrera verbunden ist, gegen sie verübt wurden.

Ihre Häuser wurden geplündert. Die Brüder Rubén und Daily Herrera kontrollierten Pantelhó über Jahre hinweg rücksichtslos. Der Patriarch des Clans, Austreberto, sitzt wegen Mordes an zwei Menschen im April 2015 im Gefängnis. Im Jahr 2002 wollte er sich selbst zum örtlichen Richter ernennen und öffnete damit dem organisierten Verbrechen die Tür.

Schließlich wurden die Angegriffenen bei einem Polizeieinsatz aus den Klassenzimmern gerettet und in das Kulturhaus in Chenalhó gebracht. Am 7. Juni flohen etwa 4.000 Menschen aus der Stadt Tila im Norden von Chiapas vor einer Welle der Gewalt. Drei Tage lang wurde in der Stadt geschossen, und Autos sowie Häuser brannten.

Diejenigen, die die Stadt verließen, zogen in die Gemeinden Yajalón und Petalcingo. Offiziellen Angaben zufolge wurden drei Menschen getötet und vier verletzt. Die autonomen Choles haben zeitweise unter den paramilitärischen Erben von Paz y Justicia und der Führung des Architekten Límberg Gregorio Gutiérrez Gómez gelitten, der von Partei zu Partei gewechselt ist.

Das Ejido Tila, das dem Nationalen Indigenen Kongress angehört, warnte, dass ‚die letzten Wochen eine Zeit des Schmerzes und des Terrors‘ gewesen seien, nachdem ‚am 4. Juni Mitglieder der kriminellen Gruppe Karma aufgetaucht sind und hochkalibrige Waffen abgefeuert haben.‘

„Wir haben das Eindringen des organisierten Verbrechens in unser Gebiet, die Ermordung unserer Kameraden und die Drohungen hartnäckig angeprangert; jetzt befinden wir uns in einem Szenario von Zwangsumsiedlung, Tod und Bedrohung unseres Überlebens als Volk der Ch’ol.“ Es wird darauf hingewiesen, dass „wir die kriminelle Gruppe Karma angeprangert haben, die vom Stadtrat von Tila (unter dem Vorsitz von Límber Gutiérrez Gómez) unterstützt wird und ungestraft Ejidatarios ermordet hat, darunter unsere Genoss*innen Carmen López Lugo am 12. Januar und Domingo Lugo Ramírez am 14. März.“

Sie reagierten lediglich auf die Aggression, der einige ihrer Mitglieder ausgesetzt waren. Diese drei Beispiele sind nur ein Ausschnitt der Situation in Chiapas. Obwohl es sich um ein militarisiertes Territorium handelt, gibt es mehr Gewalt und Zwangsvertreibungen.