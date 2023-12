Chirinos läuft davon … um zu entkommen

(Lima, 18. Dezember 2023, bolpress).- Patricia Chirinos, die Hauptverantwortliche der ehemaligen kriminellen Vereinigung Chimpum Callao – der einzigen Gruppierung, von der beide Ex-Gouverneure und drei Ex-Bürgermeister aus der Hauptstadt hinter Gittern landeten – ist heimlich aus dem Land geflohen.

Sie hatte ein Video aufgenommen, in dem sie warnte, die Staatsanwaltschaft plane eine Razzia in ihrem Haus und ihren Büros, sie habe aber keine Angst davor. Kurz darauf floh sie feige.

Ihr Beispiel könnte acht andere Abgeordnete zur Nachahmung ermutigen (drei von der Partei Lápiz und fünf von Lampa), die auf der List derer stehen, die die suspendierte Staatsanwältin Patty Benavides benutzt hat, um parlamentarische Abstimmungen zu beeinflussen. Dies soll ihr den Weg ebnen und ihre Konkurrent*innen beseitigen.

Da es keine Anordnung gibt, die sie daran hindert, das Land zu verlassen, wird Chirinos eine aktive Kongressabgeordnete bleiben wollen, die weiterhin elektronisch abstimmt und ihr Gehalt kassiert.

Die „woman“ brüstete sich mit ihren engen Beziehungen zu ihrer Namensvetterin Benavides, die sie die „eiserne Lady“ taufte. Dank ihrer Beziehungen zu den korrupten Behörden ermittelte niemand gegen sie wegen ihrer schweren Veruntreuung von Geldern in Callao, wegen ihrer Beziehung zu ihrem multimillionenschweren Ehemann, der so viel aus der Staatskasse gestohlen hatte und den sie heiratete, um sein Vermögen zu erben, oder wegen der Anschuldigungen der Familie Castillo aus La Perla, dass sie für die Ermordung zweier Familienmitglieder verantwortlich sei, die sie wegen all ihrer Verfehlungen angezeigt hatten.

Zuletzt fing sie an, Ministerpräsident Guido Bellido zu verleumden und nahm ein Video auf, in dem sie zum Massenmord in Krematorien aufrief. Alles im schlimmsten Nazi-Stil. Obwohl sie zum Völkermord aufrief, reichte niemand eine Klage ein, um sie aus dem Kongress zu werfen. Dann gehörte diese „Demokratin“ zu denjenigen, die sich weigerten, das Ergebnis der Parlamentswahl anzuerkennen, und war die erste, die einen Antrag auf Amtsenthebung des Präsidenten stellte.

Eine radikale Entmachtung aller mit Korruption in Verbindung gebrachten Patrizias (Benavides, Chirinos oder Juárez) ist dringend notwendig. Alle Kongressabgeordneten, die sich dafür hergaben, mit ihren Stimmen für Steuererleichterungen Geschäfte zu machen, sollten disqualifiziert, inhaftiert oder vor Gericht gestellt werden.

Die Wähler*innen müssen das Recht erhalten, ihre Abgeordneten und den gesamten Kongress abzuberufen. Mehr denn je brauchen wir eine verfassungsgebende Versammlung, um unsere Gesellschaft radikal umzugestalten.

[Anm.d.Red.: Chirinos selbst behauptet, sie sei in Spanien lediglich auf Verwandtschaftsbesuch und dementiert damit die Berichte über ihre vermeintliche Flucht].