Neue Banknote in Honduras ehrt die ermordete Aktivistin Berta Cáceres

(Tegucigalpa. 23. Januar 2026, Amerika21).- Die Zentralbank von Honduras hat eine neue Banknote mit der Abbildung von Berta Cáceres vorgestellt. Die indigene Aktivistin wurde aufgrund ihres Widerstands gegen ein Wasserkraftprojekt am 2. März 2016 ermordet. Während der Präsentation der 200-Lempira-Banknote (circa 6,5 Euro) drückte Austra Flores, die Mutter der Aktivistin, ihre Dankbarkeit für diese institutionelle Anerkennung aus.

Der von Berta Cáceres mitgegründete Zivile Rat der indigenen und Volksorganisationen von Honduras (COPINH) erklärte seinerseits, die Banknote trage zwar das Konterfei von Berta, diese offizielle Würdigung des Kampfs der Menschenrechtlerin könne jedoch nicht „von der Wahrheit, vom Fall Berta Cáceres“ getrennt werden, der noch nicht vollständig aufgeklärt sei.

Erst letzte Woche enthüllte die interdisziplinäre Gruppe unabhängiger Experten (GIEI) im Auftrag der Organisation Amerikanischer Staaten (OEA), wie die Ermordung von Berta Cáceres geplant und ausgeführt wurde (amerika21 berichtete). Die GIEI identifizierte dabei „die Verantwortlichkeiten für den Mord in Unternehmen, Staat und Finanzwelt“, fügte die COPINH hinzu.

Gemäß der Expert*innengruppe wurde das Verbrechen mit Mitteln aus dem Wasserkraftprojekt Agua Zarca finanziert. Die Familie Atala Zablah, Eigentümer von Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), hatte 67 Prozent der mehr als 18,5 Millionen US-Dollar an Projektgeldern zur Finanzierung illegaler Überwachungsoperationen und zur Ermordung von Cáceres abgezweigt. Die Planungsphase des Wasserkraftprojekts Agua Zarca wurde entgegen der Proteste der indigenen Bevölkerung von der Zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration (BCIE) und der niederländischen Entwicklungsbank (FMO) finanziert.

Die GIEI forderte Ermittlungen in ihrem Schlussbericht über die Verbindungen zwischen der Unternehmerfamilie, den Auftragsmördern sowie weiteren Mitarbeitern der Desa. Neben David Castillo, dem damaligen Direktor von Desa, wurde bislang nur ein weiterer leitender Angestellter des Unternehmens verurteilt. Außerdem forderte die Untersuchungskommission, die Beziehungen von Desa zum Sicherheitsministerium zu untersuchen.

Berta Cáceres wurde während der Regierungszeit der rechten Nationalpartei ermordet. Mit dem konservativen Nasry „Tito“ Asfura als Präsident wird diese Partei am 27. Januar wieder an die Macht kommen. Dies geschieht nach einer umstrittenen Wahl und Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump für die Nationalpartei. Die Rückkehr der Rechten an die Macht wird von den sozialen Bewegungen mit Sorge gesehen.