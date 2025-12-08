Die Gewalt überleben

Juan de Dios Ñunez Barojas verschwand im Alter von 23 Jahren im Bundesstaat Puebla. Seine Mutter María Luisa suchte jahrelang allein nach ihm, bis sie Hinweise darauf fand, wo ihr Sohn sein könnte. Die forensische Krise, mit der Mexiko konfrontiert ist – 52.000 nicht identifizierte menschliche Überreste – verhinderte jedoch, dass María Luisa erst anderthalb Jahre später Gewissheit darüber erlangte, ob es sich um ihren Sohn handelte oder nicht. Deutschland ist eines der Länder, das Mexiko technisch unterstützt haben, um diese schmerzhafte Krise zu mildern, von der Hunderttausende Mexikaner betroffen sind.