onda-info 638

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Der 22. März ist der Weltwassertag, an dem wegen zunehmender Dürreperioden auch in Mexiko intensiv über alternative Strategien zur Sicherung der Wasserversorgung reflektiert wird. Im stark indigen geprägten südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca nehmen immer mehr Gemeinden ihre Wasserversorgung in die eigenen Hände. Miriam Flores und ich sprachen mit Mauricio Villar vom Wasserforum Oaxacas über ihre Strategien und was diese mit traditioneller indigener Lebensweise zu tun haben.

Auch mit unserem zweiten Beitrag bleiben wir in Mexiko. Kurz nach seinem Amtsanttitt hat Trump das Asylverfahren an der Grenze zu den USA de facto ausgesetzt. Gut ein Jahr später sitzen hunderttausende Geflüchtete in Ciudad Juárez fest. Kathrin Zeiske berichtet über die angespannte, von Razzien und Abschiebungen geprägte Situation in der nordmexikanischen Grenzstadt. Kathrins Beitrag haben wir von Radio Dreyeckland übernommen, wo er in der mit dem iz3w produzierten Magazinsendung südnordfunk erschienen ist.

Doch zuvor noch eine Nachricht von Markus über die Kongresswahlen in Kolumbien.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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