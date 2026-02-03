Hallo und willkommen zum onda-info 635!

Laura Fernández heißt die neue Präsidentin von Costa Rica. Warum sie die Präsidentschaftswahl gewonnen hat und welche Rolle ihr Amtsvorgänger dabei gespielt hat, das hört ihr gleich nach den Nachrichten.

Anschließend gibt es ein Interview mit Dora Maria Téllez. Die Guerillera und spätere Gesundheitsministerin war eine der bekanntesten Figuren der nicaraguanischen Revolution. 1978 beteiligte sie sich an der Besetzung des Nationalpalasts, ein Jahr später stürzte die sandinistische Bewegung die Somoza-Diktatur. Inzwischen lebt Téllez im Exil in Spanien – verfolgt, inhaftiert, ausgebürgert vom Regime Daniel Ortegas, mit dem sie einst gemeinsam kämpfte. Heute hofft sie, dass das Ortega-Murillo-Regime vor dem Scheitern steht: „Repression ist ein Zeichen von Schwäche“, sagt Téllez in diesem Interview, das Erika Harzer geführt hat.

An welchen Stellen müssen wir ansetzen, um die Klimakrise zu bekämpfen? Ganz oben steht die Forderung, dass der Verbrauch fossiler Energieträger reduziert werden muss. Doch auch der Metallbergbau ist ein großer Treiber für die Zerstörung des Klimas. Aktivist*innen haben auf einer Veranstaltung im Dezember folgende Fragen diskutiert: Welche Rolle spielte das Thema Bergbau auf der COP30 in Belém? Welche Widersprüche zeigen sich im Amazonasgebiet und in Brasilien? Was fordern Betroffene? Und welche Verantwortung tragen Deutschland und die EU?

