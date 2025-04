onda-info 615

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von onda-info: In dieser Folge richten wir unseren Blick auf zwei zentrale Themen, die die globale Debatte prägen: Das Lieferkettengesetz und die Energiewende. Was auf den ersten Blick nach rein wirtschaftlichen oder technischen Fragen aussieht wirft tiefgreifende Themen wie globale Verantwortung, Umweltgerechtigkeit und soziale Teilhabe auf. Welche Rollen spielen Deutschland und Europa in der Gestaltung fairer Handelsbeziehungen? Und wie wirkt sich das Streben nach grüner Energie auf Länder wie Kolumbien aus? Dazu hören wir einen Beitrag von Steffi Wassermann. Außerdem gibt es den zweiten Teil eines Interviews mit Sozialarbeiterin Dominique Eckstein nun über den sogenannten Beschwerdemechanismus beim Lieferkettengesetz. Dominique Eckstein ist Sozialarbeiterin mit Spezialisierung in Menschenrechten, Globalisierung und Demokratie. Sie war gerade erst in Mexiko und hat dort Workshops zum Thema Lieferkettengesetz gegeben. Markus hat das Interview geführt.

