Hallo und Willkommen zum onda-info 610.

Anlässlich des Welttag des Radios am 13. Februar präsentieren wir Euch das Medienprojekt Mensajito in Mexiko. Außerdem besuchte uns Ahmet von Radio Wüste Welle in Tübingen direkt im Studio in Berlin und Knut schickt uns eine Nota zum Weltradiotag in Mexiko.

In Argentinien gingen zwei Millionen Menschen auf die Straße, um gegen die autoritäre Regierung von Präsident Milei zu protestieren. Auch in Berlin gab es Proteste; Radio onda war vor Ort. Autoritäre Regierungen gibt es zur Zeit nicht nur in Argentinien. Markus Plate berichtet uns ausführlich von den Auswirkungen des Amtsantritts von Trump auf Lateinamerika.

Im zweiten Teil des onda-infos haben wir einen längeren Beitrag zum Thema Community-Journalismus. Im Gespräch mit dem indigenen guatemaltekischen Journalisten Carlos Ernesto Choc erfuhren wir unter anderem, warum wir den Community-Journalismus brauchen und keine neutrale Berichterstattung. Aber hört selbst.

Viel Spaß beim Lauschen wünscht Euch das onda-info-Team.

onda-info 610 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.