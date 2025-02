Weltradiotag 2025 – Das Radio und der Klimawandel

(Mexiko-Stadt, 13. Februar 2025, npla).- Der 13. Februar ist Weltradiotag. Das diesjährige Motto lautete: „Das Radio und der Klimawandel“. Die UNESCO hat dieses Thema gewählt, um die Bedeutung des Radios bei der Berichterstattung über die Klimakrise zu unterstreichen. Wichtig war ihr dabei auch, die Argumente von Klimawandel-Leugner*innen zu entkräften und den Klima-Aktivismus zu stärken.

Aufklärung über die Klimakrise

In Mexiko spielen vor allem kommunale und indigene Radios eine wichtige Rolle bei der Aufklärung darüber, wie das Klima geschützt werden kann. So hat das Medienkollektiv „Canto de Cenzontles“ in Zusammenarbeit mit kommunalen Radios ein Special über das Thema Klimawandel mit dem Namen „Klimakrise und Alternativen, um ‚unser aller Haus‘ zu schützen“ produziert. In dem halbstündigen Programm erklären die Radiomacher*innen, warum der Temperaturanstieg, das Ausbleiben von Regen und die damit verbundenen Einbußen bei den Ernten sowie steigende Lebensmittelpreise direkte Auswirkungen des Klimawandels sind. Sie betonen auch, dass die Klimakrise in erster Linie durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen, wie Kohle, Öl und Gas verursacht wird. Darüber hinaus zeigen sie auf, wie man den Auswirkungen der Klimakrise entgegenwirken kann, zum Beispiel durch das Auffangen und Speichern von Regenwasser oder den Einsatz von Kompost-Toiletten.

Rolle der kommunalen Radios am Weltradiotag würdigen

Der Weltradiotag bietet auch Anlass, die wichtige Rolle der kommunalen und indigenen Radios zu würdigen. Angesichts der Klimakrise ist es wichtig, auch in abgelegenen Gemeinden über deren Ursachen und Auswirkungen zu informieren. Dieser Aufgaben können die kommunalen Radios am ehesten gerecht werden, weil sie fest in ihren Gemeinschaften verwurzelt sind. Es gleicht allerdings einem Wunder, dass sie überhaupt senden können. Viele haben aufgrund fehlender staatlicher Unterstützung mit steter Unterfinanzierung zu kämpfen. Darüber hinaus wird es ihnen schwer gemacht, eigene Radiofrequenzen zu erhalten. Aufgrund der ungerechten Verteilung der Frequenzen haben viele kommunale Radios nur eine eingeschränkte Reichweite.

Mehr dazu könnt ihr bei Educaoaxaca nachlesen.

Weltradiotag 2025 – Das Radio und der Klimawandel von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.