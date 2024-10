Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. In diesem Sinne: Hallo und willkommen zum onda-info 601!

Nach einer Nachricht aus El Salvador über aktuelle Repressalien gegen die Anti-Bergbaubewegung geht es nach Ecuador. Fenja verbringt dort ein Jahr als Freiwillige für das Austauschprogramm ICJA. Doch ihr Aufenthalt in Ecuador wird überschattet von einer schweren Dürre, von Energieknappheit und Ausnahmezustand. Fenja berichtet uns von ihren Eindrücken.

Mitte September veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Fachtagung zum Thema: Menschenrechte in Mexiko. Die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Dabei ging es unter anderem um die vermissten Lehramtsstudenten von Ayotzinapa, die über 100.000 Verschwundenen, die dramatische Sicherheitalage in Chiapas und den Amtsantritt der neuen mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Fabian Werfel hat sich dort einmal umgehört.

Obwohl Abtreibungen in der EU zumeist möglich sind, ist der Zugang zu Abtreibung ein Problem – insbesondere für Migrant*innen, Menschen ohne Papiere oder mit wenig Geld. Wir wollten vor allem auch von lateinamerikanischen Frauen wissen, welche Erfahrungen sie in Europa gemacht haben. Onda sprach mit verschiedenen Frauen und Aktivist*innen in Slowenien, Österreich, Spanien und Deutschland.

onda-info 601 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.