Hallo und herzlich willkommen zum onda-info 599, genau, ein Jubiläum steht vor der Tür. Das 600ste in zwei Wochen. In dieser Ausgabe haben wir zwei Nachrichten, zum Tod von Perus Ex-Präsident Fujimori und zu den verheerenden Waldbränden, die das Amazonasbecken heimsuchen. Danach hören wir Steffen Heinzelmann und schauen uns in seinem Beitrag an, welche Folgen Lithium- und Goldabbau in Bolivien haben. Technokapitalismus ist das Stichwort. Zum Schluss empfehlen wir euch die neue ila, die im September ein Special zum Thema Frauen und Macht herausgebracht hat. Dazu haben wir mit Mirjana Jandik von der ila gesprochen. Wer das ila Heft beziehen oder spenden will, hier weitere Infos. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir.

onda-info 599 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.