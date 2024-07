Hallo und Willkommen zum onda-info 595,

mit einem feministischem Sommer- Spezial stellen wir Euch queer- feministische Musik aus Lateinamerika vor. Wir starten mit Miss Bolivia aus Argentinien, mit ihr sprach Britt Weyde von der ILA in Bonn und dem Kölner Radio Alle Welt on Air. Sie führt uns hier durch die Lieder von Miss Bolivia und wir erfahren viel über ihre Texte, Musik und Biographie. Da queerfeministische Musik gerade in Argentinien besonders stark ist präsentieren wir Euch außerdem Chocolate Remix, die gerade auf Europatour ist und den Reggaeton mit anderen Genres mischt. Das gesamte Publikum tobte und es lohnt sich wirklich.

Viel Spaß mit dem ersten Teil unseres zweiteiligen Musik-Specials!

Die ondistas

onda-info 595 feministische Musik – Sommer- Spezial von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.