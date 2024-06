Willkommen zum onda-info 593.

In den deutschen Medien wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich viel über Argentinien berichtet. Grund dafür war der Staatsbesuch des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Der wird Thema sein in der heutigen Sendung.

Außerdem schauen wir nach Kolumbien und hören einen Beitrag des südnordfunk zur Bedeutung der kolumbianischen Flüsse und wie sie geschützt werden sollten.

In den Nachrichten geht es um Mexiko und – ausnahmsweise – um Fußball.

Eine spannende halbe Stunde wünscht das onda-info-Team!

onda-info 593 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.