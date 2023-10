Hallo und Herzlich Willkommen zum onda-info 575.

Heute reisen wir thematisch nach Mexiko. Darius berichtet von Mitzy Cortés, die er in Berlin getroffen hat. Sie ist eine junge Klimaaktivistin aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca und ist Teil des indigenen Netzwerks „Red de Futuros Indigenas“ sowie der Kampagne „Milpamérica Resiste“. Damit will Mitzy Cortés verschiedene Widerstandsformen zur Verteidigung indigener Gebiete mit dem Kampf gegen den Klimawandel verbinden und so um ihre Zukunft kämpfen.

Der Klimawandel wird in Mexiko deutlich am Thema Wasser. Dürreperioden und Starkregen stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen und gefährdet gleichzeitig die Trinkwasserversorgung . Verschärft werden die Probleme durch den hohen Wasserverbrauch großer Industriebetriebe. Am Beispiel von Teslas Giga-Factories zeigen Knut und Miriam, wie sich das vor Ort auswirkt – in Mexiko, aber auch im brandenburgischen Grünheide.

Euch grüßt Thea aus Chile, wo sich am 18. Oktober zum dritten Mal die soziale Revolte von 2019 jährt. Dazu hört ihr heute ein Worte von Jorge Rosemary. Er hat während und nach der Revolte einen Gedichtband geschrieben, in dem er seine Eindrücke und Bilder in Worten ausgedrückt.

Ein kleiner Hinweis: Wer von Euch schon immer mal Radio machen wollte, am 11./12. November findet unser Workshop „Grundlagen der Radioarbeit im entwicklungspolitischen Kontext“ statt. Infos auf https://www.npla.de/news/workshop-radio/

Vorweg hört ihr zwei Notas von Mirjana aus Mexiko und Markus aus Guatemala

Eine gute und informative halbe Stunde,

wünscht Euch das onda-info Team