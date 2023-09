onda-info 573

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Das Sticken als Kunstform des Widerstands hat in Chile Tradition. In ersten Beitrag stellt Euch Thea Kösler die „Arpilleras del archipélago“ vor, eine Initiative, die anlässlich des 50. Jahrestag der chilenischen Militärdiktatur politische Sickereien geschaffen hat. Im zweiten Beitrag schauen wir auf Nestlé und wie der Konzern versucht, seine Klimabilanz zu verbessern, oder besser gesagt: sie aufzuhübschen. Denn Kritiker*innen werfen dem Konzern Greenwashing vor. Wir haben in Berlin und Kolumbien recherchiert. Nachrichten diesmal aus Uruguay, Guatemala und Chile