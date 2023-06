Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Willkommen zum onda-info 566!

Im Mai sind wir mit unserem neuen Projekt gestartet. Wir wollen nicht nur globale Krisen verstehen, sondern uns insbesondere auch Lösungen anschauen, die eine nachhaltige Entwicklung stärken. Im heutigen onda-info schauen wir auch aus dieser Perspektive auf Chile, Mexiko und Kolumbien. Thea Kösler berichtet von einer FLINTA-Selbstverteidungsgruppe in Santiago de Chile. Paulina Cwiartka hat sich bei zwei Wiedereingliederungsprojekten ehemaliger Guerilleros in Kolumbien umgeschaut und Fabian Werfel nimmt uns mit nach Mexiko, zum Tag der Toten in Itzocal.

Viel Spaß beim Zuhören wünschen eure Ondistas.

onda-info 566 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.