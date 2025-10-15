Die Delegation von insgesamt 10 jungen Aktivist*innen war im September 2025 in Berlin und so auch zu Besuch bei onda. Organisiert wurde die Reise vom Austauschvereins der IG Metall „Aprender Juntos e.V.“ Wir erfahren viel über Brasilien, und die junge Gruppe möchte sehr viel über die Situation in Deutschland wissen, vor allem über den aufsteigenden Faschismus. Und wir erfahren, was vier Jahre Bolsonaro in der brasilianischen Gesellschaft für Spuren hinterlassen haben.

Delegation aus Brasilien bei onda von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.