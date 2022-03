Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Es ist Samstag, 10 Uhr morgens und außer dem Sicherheitsdienst und ein paar Jogger*innen befindet sich niemand auf dem Campus der Universität Costa Rica. Genau aus diesem Grund nutzen die Frauen der Biciscuela den Campus der Universität Costa Rica für sich, um anderen Frauen das Fahrrad fahren beizubringen. Auf dem Universitätscampus haben sie viel Platz zum Üben und gerade am Wochenende fahren so gut wie keine Autos. So wird der Parkplatz schnell, durch bunte Hütchen, zur Übungsstrecke umgebaut. Für viele der Teilnehmerinnen ist es das erste Mal, dass sie überhaupt auf einem Fahrrad sitzen. Andere sind Wiederholungstäterinnen und schon zum 5. Mal da. Aber alle haben in der Biciscuela angefangen.

Biciscuela- Fahrradschule für Frauen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.