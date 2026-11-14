Veranstaltung: Klimagerechtigkeit und Demokratie unter Druck – indigene Frauen in Brasilien im Kampf um Land, Rechte und politische Selbstbestimmung

Wie hängen Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und demokratische Teilhabe zusammen? Und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es angesichts des Erstarkens rechter und autoritärer Kräfte?

Indigene Frauen in Brasilien stehen an zentraler Stelle im Kampf um den Schutz ihrer Territorien, ihrer Lebensgrundlagen und ihrer Rechte. Gemeinsam mit der indigenen Aktivistin und Koordinatorin des Kollektivs Guerreiras da Floresta („Kriegerinnen des Waldes“) Maísa Caragiu Viana Guajajara aus Brasilien diskutieren wir über ihre Erfahrungen mit politischer Organisierung, Bildung und Bündnisarbeit sowie über Strategien zur Verteidigung indigener Rechte und demokratischer Räume.

Die Online-Veranstaltung lädt dazu ein, indigene Perspektiven auf Klimagerechtigkeit und Demokratie kennenzulernen, transnationale Verbindungen zu stärken und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten für eine solidarische, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Zukunft auszuloten.

Die Referentin:

Maísa Caragiu Viana Guajajara ist eine indigene Aktivistin und Koordinatorin des Kollektivs Guerreiras da Floresta („Kriegerinnen des Waldes“) aus dem Volk der Guajajara im brasilianischen Bundesstaat Maranhão. Das 2014 gegründete Kollektiv setzt sich für den Schutz indigener Territorien, den Erhalt des Amazonaswaldes und die Stärkung der Rechte indigener Gemeinschaften ein. Als junge indigene Führungspersönlichkeit verbindet Maísa den Einsatz für Klimagerechtigkeit und den Schutz der Wälder mit der Stärkung indigener Kultur und der politischen Teilhabe von Frauen.

Die Veranstaltung (en Portuges) findet in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt statt.

Datum: 09.12.2026

Uhrzeit: 18:00–19:30 Uhr (Berlin) // 14:00–15:30 Uhr (Brasília)

Sprache: Portugiesisch und Deutsch mit Simultandolmetschen (Lautsprache)

Wo? Online (Zugangslink per Mail nach Anmeldung)

Anmeldung: https://www.f3kollektiv.net/termine/1270/

kostenlos

Veranstaltung: Klimagerechtigkeit und Demokratie unter Druck – indigene Frauen in Brasilien im Kampf um Land, Rechte und politische Selbstbestimmung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.