Protest: Dina Boluarte zu Besuch in Deutschland

Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte besucht Deutschland. Am 12. Oktober ist sie Ehrengast bei einem Galadiner auf dem Lateinamerika-Tag des Lateinamerikavereins unter Schirmherrschaft des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister wird sie empfangen. Am folgenden Tag ist die Präsidentin in Berlin zu Gast bei Bundespräsident Steinmeier.

Nach dem Amtsantritt von Präsidentin Boluarte wurden bei Protesten 49 Personen außergerichtlich hingerichtet. Mehrere Gesetzesinitiativen zielen darauf ab, demokratische Rechte massiv einzuschränken. Angesichts dieser Situation halten wir es für unangemessen, Dina Boluarte in Deutschland als Ehrengast zu empfangen und ihr eine Bühne zu bieten, ihre Politik zu verteidigen.

Unseren Offenen Brief an den Bundespräsidenten können Sie hier lesen.

Zusammen mit dem DEAB (Dachverband Entwicklungspoltik Baden-Württemberg) haben wir außerdem an die Veranstalter des Lateinamerika-Tages, den Ministerpräsidenten und den Oberbürgermeister geschrieben.

In Stuttgart und Berlin wird zu Protestkundgebungen eingeladen:

Stuttgart: Donnerstag, 12. Oktober, 17 Uhr, Berliner Platz

Berlin: Freitag, 13. Oktober, 13 Uhr, Schloss Bellevue, Spreeweg