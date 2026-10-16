„Hoch die … Hilfe für…?“ Seminar zum Thema „(Internationale) Solidarität konkret“ am 20.-22. November 2026

„Hoch die … Hilfe für…?“

Seminar zum Thema „(Internationale) Solidarität konkret“

Definitionen, praktische Ansätze, Mythen und Fallstricke

20.-22. November 2026

ABC Bildungs- und Tagungszentrum in Hüll (nahe Hamburg)

Was bedeutet Solidarität im „entwicklungspolitischen“ bzw. internationalistischen Kontext, in einer zutiefst ungleichen Welt? Welche konkreten Formen gab und gibt es? Haben sie sich im Lauf der Zeit verändert? Geht es um „Helfen“? Ist Solidarität eine Einbahnstraße? Und wer hilft oder lernt hier von wem überhaupt?

Was bedeutet „Entwicklung“ und wer hat festgelegt, dass eine bestimmte Art von „Entwicklung“ gewollt ist? Gibt es auch alternative Entwicklungswege, die nicht auf Wachstum, Ausbeutung von Naturressourcen und Menschen setzen oder überschreitet „Entwicklung“ sowieso die Grenzen unserer begrenzten Welt?

Was ist aus den alten Solidaritäts-Bewegungen geworden, welche neuen gibt es und sind sie hauptsächlich „Projektionsfläche“ für die Sehnsüchte von Menschen in Deutschland / Europa?

Wo verbinden sich Bewegungen und ihre Kämpfe miteinander?

Wir wollen konkrete Beispiele kennenlernen und diskutieren.

Auch der faire/solidarische Kaffeehandel ist ein Parade-Beispiel für solidarisches Handeln. Wir wollen diese Handelsbeziehungen kritisch unter die Lupe nehmen und Fallstricke sowie Mythen kennenlernen.

Dazu gibt es u.a. Inputs aus u.a. Kolumbien, Nicaragua und Kuba … und von Vertreter*innen von Projekten des solidarischen Kaffeehandels und alternativen Medien. Auch indigene Perspektiven aus Lateinamerika werden vertreten sein. Sie werden uns aus ihrer Praxis berichten und Möglichkeiten der Unterstützung und des Engagements aufzeigen. Die politische Ebene betreten wir spätestens beim Thema Lieferkettengesetz. Hier treffen sich viele Forderungen von NGOs und Menschenrechtsorganisationen, um den internationalen Handel grundlegend gerechter und menschenrechtskonform zu gestalten.

Das Seminar findet mit Vollverpflegung und Unterkunft im ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V. statt.

Anmeldung und weitere Infos: https://pretix.eu/abc-huell/FEB-Soli-26/

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme – das Seminar-Team

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