Lateinamerika gehört zu den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen. Bis zum Jahr 2050 werden der Anstieg des Meeresspiegels, steigende Temperaturen, Dürren und Überschwemmungen jährliche Schäden verursachen, die in Zentralamerika 2-4% der Wirtschaftsleistung betragen, so die Wissenschaftler – wenn nicht erheblich mehr Energie in Klimaschutz und Klimaanpassungen gesteckt wird. In El Salvador und Honduras gibt es neben kleinen Fortschritten auch gewaltige Probleme, vor allem beim Hochwasserschutz. Und es trifft vor allem die oft verarmten Küstenregionen.

Wettlauf gegen den Klimawandel – Hochwasserschutz in Zentralamerika von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.