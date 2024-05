Kontinent leidet unter Klimawandel und El Niño

(Mexiko-Stadt, 18. Mai 2024, desinformémonos/noticias onu).- Die Kombination aus dem Klimaphänomen El Niño und dem Klimawandel hat Lateinamerika und die Karibik im Jahr 2023 hart getroffen. Dürren, Hitzewellen, Waldbrände, sintflutartige Regenfälle und Hurrikans haben im Jahr 2023 die Gesundheit, die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen der Region massiv beeinträchtigt. Das berichtete die UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am 15. Mai. In ihrem Klimabericht für Lateinamerika und die Karibik bestätigte die WMO, dass es sich um das wärmste Jahr seit den Wetteraufzeichnungen handelt und warnte vor einer beschleunigten Gletscherschmelze und einem raschen Anstieg des Meeresspiegels entlang der Atlantikküste der Region, welche die Küstengebiete und kleinen Inselstaaten in der Karibik bedrohten.

Die Generalsekretärin der WMO, Celeste Saulo, teilte mit, dass die Klimagefahren im vergangenen Jahr Rekorde brachen. „In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 trieben die mit der El-Niño-Episode verbundenen Bedingungen die Hitzerekorde auf ein noch nie dagewesenes Niveau und verschlimmerten zahlreiche Extremereignisse. Dies ging einher mit steigenden Temperaturen und der Zunahme und Intensität von Gefahren, verursacht durch den menschengemachten Klimawandel“, erklärte sie. Als Beispiel für die verheerenden Ereignisse nannte Saulo den Hurrikan Otis der Kategorie 5, der die Stadt Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste heimsuchte und in der gesamten Region Dutzende von Todesopfern, Schäden in Milliardenhöhe und großes Unglück verursachte. Saulo erwähnte außerdem die Flussüberschwemmungen, die viele Teile der Region ins Elend stürzten, sowie die schweren Dürren, die den Wasserstand des Río Negro in Brasilien auf einen historischen Tiefstand sinken ließen und auch den Schiffsverkehr im Panamakanal stark beeinträchtigten.

Mexiko erwärmt sich schneller

Dem Bericht zufolge lag die Durchschnittstemperatur im Jahr 2023 um 0,82°C über dem Durchschnitt des Zeitraums von 1991 bis 2020. Mexiko ist dabei das Land mit der schnellsten Erwärmungsrate zwischen 1991 und 2023 in der Region, mit 0,3°C Erwärmung pro Jahrzehnt. Im August erreichte der Norden Mexikos einen Rekordwert von 51,4°C.

In Bezug auf die Niederschläge verweist der Bericht darauf, dass der Übergang von La Niña zu El Niño in der Jahresmitte zu einer erheblichen Veränderung der Niederschlagsverteilung geführt hat. Viele Gebiete, die zuvor unter Dürren oder Überschwemmungen infolge der La-Niña-Episode gelitten hatten, litten nun unter den Auswirkungen des gegenteiligen Phänomens, wie in Brasilien, wo Überschwemmungen und Erdrutsche zahlreiche Opfer und schwere wirtschaftliche Verluste sowie massive Vertreibungen der Bevölkerung verursachten.

In den karibischen Ländern Jamaika, Haiti und der Dominikanischen Republik kam es zu sintflutartigen Regenfällen. In der Dominikanischen Republik starben dabei mindestens 21 Menschen, dort wurde auch mit 431 mm die höchste Niederschlagsmenge an einem Tag verzeichnet.

Dürren auf dem ganzen Kontinent

Andererseits wurde der größte Teil Zentralamerikas und Mexikos von einer intensiven Dürre heimgesucht, die durch Hitzewellen noch verschärft wurde. 76 Prozent des mexikanischen Staatsgebiets litten Ende des Jahres unter einer gewissen Trockenheit. Auch in der nördlichen Hälfte Südamerikas setzte sich die El-Niño-Episode durch und es herrschte eine weit verbreitete Dürre. Die kumulierten Niederschläge zwischen Juni und September lagen in großen Teilen des Amazonasbeckens weit unter dem Durchschnitt. Von Juli bis September fielen in acht brasilianischen Bundesstaaten die geringsten Niederschläge seit mehr als 40 Jahren. Im Amazonasgebiet wurde der niedrigste Pegelstand des Río Negro seit Beginn der Beobachtungen im Jahr 1902 verzeichnet.

Der Bericht unterstreicht außerdem den Wassertiefstand des Panamakanals, der den Schiffsverkehr in einem der wichtigsten Meereskorridore stark beeinträchtigte. Auch in der subtropischen Zone Südamerikas herrschte Dürre und im Rio de la Plata-Becken, insbesondere in Uruguay, Nordargentinien und Südbrasilien, kam es zu Wasserknappheit. Dort sanken die Wasserreserven auf ein kritisches Niveau. In Uruguay war der Sommer 2023 der trockenste seit 42 Jahren.

Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Gesundheit

Die WMO gab an, dass die Katastrophen und der Klimawandel die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit in der Region stark beeinträchtigten, was 13,8 Millionen Menschen in eine akute Ernährungskrise stürzte. Das betraf insbesondere Zentralamerika und die Karibik, sowie Ecuador und Peru, wo auch die Fischerei aufgrund der steigenden Meerestemperatur zurückging.

In Bezug auf die Gesundheit warnt die UN-Agentur, dass Hitzewellen, der Rauch von Waldbränden, Sandstaub und Luftverschmutzung zu Herz-Kreislauf- und Atemwegsproblemen führten, während die Unterernährung zunähme. Extreme Hitze haben demnach in Lateinamerika und der Karibik zwischen 2000 und 2019 zu einer erhöhten Sterblichkeit geführt; die veränderte Verteilung der Niederschläge erweitert das geografische Verbreitungsgebiet von Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber, deren Fälle selbst in Gebieten, in denen sie vorher nicht auftraten, alarmierend zugenommen haben.

In meteorologische Dienste investieren

Mit der Veröffentlichung unterstreicht der Bericht die Notwendigkeit, verstärkt in nationale meteorologische und hydrologische Dienste zu investieren, um lebensrettende Vorhersagen und Frühwarnungen zu verbessern. Im Moment verfügen lediglich 47 Prozent der Länder Lateinamerikas über einen grundlegenden meteorologischen Dienst und nur sechs Prozent bieten vollständige oder erweiterte Dienste an. Die WMO fordert deshalb eine Ausweitung der Klimadienstleistungen, um die Gesundheitsversorgung angesichts von Extremereignissen zu verbessern. Bislang bieten nur 38 Prozent der Länder mit dem Gesundheitssektor verbundene Klimadienstleistungen an.

Übersetzung: Clara Seitter

Kontinent leidet unter Klimawandel und El Niño von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.