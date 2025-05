Kolumbien klärt gerade einmal 10 % seiner Abwässer. Auch im Rest des Kontinents ist das Bild nicht gerade ermutigend. Nur 20 % der Abwässer in Lateinamerika werden gereinigt, was zu einer Verschmutzung der Flüsse und Küstengebiete führt, die nicht nur die Bevölkerung der Region Giftstoffen und Krankheiten aussetzt, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Umwelt hat und Milliardenschäden für die Wirtschaft bedeutet. Wie es im kolumbianischen Kaffeedreieck und in der Hauptstadt Bogotá ausschaut, erfahrt ihr in diesem Beitrag

Dreckige Flüsse, teure Folgen – Kolumbiens Kampf um sauberes Wasser von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.