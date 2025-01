Der illegale Bergbau zerstört den Amazonas

(Lima, 31. Dezember 2024, Servindi).- Trotz der angekündigten Maßnahmen von Präsidentin Dina Boluarte nimmt der illegale Bergbau weiterhin in einem besorgniserregenden Tempo zu und beeinträchtigt damit Ökosysteme und indigene Gemeinschaften, wie Satellitenaufnahmen zeigen.

Laut dem Bericht „Aktueller Stand des Goldabbaus im peruanischen Amazonasgebiet“ von Sidney Novoa der Organisation Conservación Amazónica (ACCA) ist die durch illegalen Bergbau verursachte Abholzung in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Zwischen 2021 und 2024 verlor die südliche Amazonasregion 30.846 Hektar Wald.

Ein von Epicentro veröffentlichter Artikel berichtet, dass 74% der Abholzung im Bergbaukorridor Madre de Dios stattfand, während die restlichen 26% in Gebieten außerhalb dieses Korridors erfolgten. In Madre de Dios breitet sich der illegale Bergbau trotz geschützter Gebiete wie der Reserva Nacional Tambopata aus, obwohl die Regierung behauptet, Lager, Verarbeitungsanlagen und Gruben zerstört zu haben. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Bagger stieg von 148 im Jahr 2021 auf 1.331 im Jahr 2024, was einer Zunahme von mehr als 900% entspricht. Dieser massive Anstieg der Maschinen spiegelt die Widerstandsfähigkeit des illegalen Marktes wider, der trotz offizieller Bemühungen weiter expandiert.

Dem ACCA-Bericht zufolge ist die Zahl der im illegalen Bergbau tätigen Arbeiter*innen in der Region Madre de Dios von 592 im Jahr 2021 auf 5.324 im Jahr 2024 angestiegen, was zum Teil auf die Einführung neuer Technologien wie der „Basisrutsche“ zurückzuführen ist. Ähnliche Entwicklungen sind in Loreto zu beobachten, wo sich der illegale Bergbau auf mindestens zwölf Amazonasflüsse ausgeweitet hat und Schutzgebiete wie den Yaguas-Nationalpark sowie Naturschutzgebiete wie Allpahuayo Mishana und Pacaya Samiria beeinträchtigt

Bagger sind in die Gebiete der Flüsse Nanay und Tigre vorgedrungen und operieren ungehindert, während die Behörden dem Wachstum dieses illegalen Marktes, der die indigenen Gemeinschaften bedroht, machtlos gegenüberstehen.

Der illegale Bergbau zerstört den Amazonas von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.