Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In der neuen Folge diskutieren die Freiwilligen aus Kolumbien und Deutschland über Ernährung.

Schon immer war diese mehr als Essensaufnahme. Sie bringt Menschen zusammen und ist ein Ausdruck von Kultur. Ernährung spiegelt einen bestimmten Lebensstil und kann identitätsstiftend sein. Du bist, was du isst.

Möchte ich mich klimabewusster ernähren, liegt mir das Tierwohl an Herzen? Was sind die Kompromisse, die ich für mich eingehen kann? Wo kommt mein Essen eigentlich her und wie wird es produziert?

#6 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.