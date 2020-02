Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Santiago, 17. Februar 2020, medio a medio/poonal).- Während einer weiteren Protestkundgebung in der chilenischen Hauptstadt Santiago hat eine Gruppe Demonstrant*innen Feuerwehrleute vor einem Angriff der chilenischen Carabineros geschützt.

Die Kundgebung fand am 14. Februar in der Umgebung der „Plaza de la Dignidad“ unter dem Motto „Valentinstag ohne Rozas“ statt. Damit spielten die Demonstrant*innen auf den Direktor der Carabineros, Mario Rozas an, dessen Absetzung sie fordern.

Videos und Fotos gingen viral, auf denen zu sehen ist, wie Feuerwehrleute versuchen, ein Feuer in einem Eckhaus in der Avenida Vicuña Mackenna zu löschen, während Carabineros Tränengasgranaten abfeuern. Daraufhin hat eine Gruppe von Demonstrant*innen, die offensichtlich zur „Primera Línea“ gehören, ihre Schutzschilde eingesetzt, um der Feuerwehr bei ihrer Arbeit zu helfen.

Das Haus wurde renoviert, die Arbeiter konnten unverletzt fliehen. Ein Feuerwehrsprecher schloss nicht aus, dass das Feuer durch einen Molotow-Cochtail entstanden sein könnte.

