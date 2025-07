Wenn suchende Frauen selbst verschwinden

Martha Leticia Gallardo Martínez (44) verschwand am 3. April 2018 auf dem Weg von Mazatlán nach Irapuato, wo sie die Leiche ihres ermordeten Ehemanns im forensischen Institut (SEMEFO) identifizieren sollte. Sie war zuvor Teil der Suchgruppe Una Luz de Esperanza („Ein Licht der Hoffnung“) in Sinaloa, wo sie nach ihrem 2011 verschwundenen Sohn José Manuel Gallardo (21 Jahre alt) suchte.

María del Carmen Vázquez Ramírez wurde am 6. November 2022 gemeinsam mit ihrer Mutter ermordet, als zwei Motorradfahrer an ihrer Tür in Abasolo klingelten. Sie hatte nach ihrem Sohn Óscar Zúñiga Vázquez gesucht, der am 14. Juni 2022 verschwand. Aus diesem Grund hatte sie sich dem Kollektiv Hasta Encontrarte angeschlossen.

Teresa Magueyal Ramírez wurde am 2. Mai 2023 am helllichten Tag vor einem Kindergarten in San Miguel Octopan von zwei vermummten Männern auf Fahrrädern ermordet, als sie gerade vom Einkaufen zurückkehrte. Seit zwei Jahren war sie als suchende Mutter in Celaya aktiv. Ihr Sohn José Luis Apaseo Magueyal war am 6. April 2020 verschwunden.