(Mexiko-Stadt, 28. September 2022, desinformémonos/poonal).- Der Journalist und Betreiber des Facebookseite Chiapas Denuncia Ya, Roberto Flores Mendoza, wurde im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas als vermisst gemeldet. Der 41-Jährige wurde zuletzt von seiner Ehefrau am 20. September in der Stadt Comitán de Domínguez gesehen. Dort soll er im Stadtteil La Pileta von Männern mit einem Lieferwagen gestoppt worden sein.

Auf seiner Seite veröffentlichte Flores Anschuldigungen gegen aktive und ehemalige Funktionär*innen sowie lokale Polizist*innen und berichtete zudem über Machtmissbrauch der Behörden. Das Kidnapping von Flores geschah nur wenige Tage, nachdem er Informationen über einen internen Streit des Organisierten Verbrechens in Chiapas gepostet hatte, die jedoch später wieder gelöscht wurden.

Flores soll zuvor Drohungen erhalten haben, wie die Organisation Artículo 19 mitteilte. Die Organisation, die sich für die Verteidigung für Meinungsfreiheit einsetzt, schaltete die Generalstaatsanwaltschaft von Chiapas ein, um sein Verschwinden zu untersuchen. In Mexiko sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits 14 Journalist*innen ermordet worden. Damit ist 2022 das bislang tödlichste Jahr für Medienschaffende in Mexiko.

Journalist in Chiapas vermisst von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.