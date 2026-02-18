Unsere Perspektive ist Weitermachen

Die Situation auf Cuba verschärft sich zur Zeit täglich. Durch Trumps imperiale Politik gelangt kaum noch Öl ins Land. Venezuela war bisher Hauptlieferant. Seit dem US-Angriff auf Venezuela und der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wird Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez genötigt, venezolanisches Öl an die USA zu liefern – und keins mehr an Cuba. Auch Cuba selbst wird von Trump erpresst: Das Embargo werde bestehen bleiben, weitere Schritte werden angedroht, sollte sich Cuba nicht unterwerfen. Wir sprachen mit Soraya María Cruz auf Cuba, die mit ihrer Familie im Zentrum von Havanna wohnt. Sie arbeitet als Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität von Havanna.

