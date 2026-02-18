Unsere Perspektive ist Weitermachen

Foto: Soraya María Cruz

Die Situation auf Cuba verschärft sich zur Zeit täglich. Durch Trumps imperiale Politik gelangt kaum noch Öl ins Land. Venezuela war bisher Hauptlieferant. Seit dem US-Angriff auf Venezuela und der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wird Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez genötigt, venezolanisches Öl an die USA zu liefern – und keins mehr an Cuba. Auch Cuba selbst wird von Trump erpresst: Das Embargo werde bestehen bleiben, weitere Schritte werden angedroht, sollte sich Cuba nicht unterwerfen. Wir sprachen mit Soraya María Cruz auf Cuba, die mit ihrer Familie im Zentrum von Havanna wohnt. Sie arbeitet als Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität von Havanna.

CC BY-SA 4.0 Unsere Perspektive ist Weitermachen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.