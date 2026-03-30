Protest: Hände weg von Lateinamerika

Foto: Ute Löhning

Ende März versammelten sich etwa zweihundert Menschen vor der US Amerikanischen Botschaft in Berlin um gegen die US Interventionen in Lateinamerika und die Blockade gegen Cuba zu protestieren. Ein Breites Bündnis Hände weg von Lateinamerika gründete sich nach dem Angriff auf Venezuela Anfang 2026 um die Kräfte zu bündeln. Mehr Infos zur Kampagne Hände weg vonLateinamerika findet ihr hier und Spenden für Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser hier.

CC BY-SA 4.0 Protest: Hände weg von Lateinamerika von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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