Mit Laura Fernández siegt der Rechtspopulismus

(San José, 3. Februar 2026, El Salto).- Die Wahlen in Costa Rica bestätigen die rechtskonservative Regierung. 69,83 Prozent der rund 3,7 Millionen wahlberechtigten Costa-Ricaner*innen hatten am Wochenende ihre Stimmen abgegeben. Laura Fernández von der rechtsgerichteten Partei Pueblo Soberano wird die Nachfolgerin des derzeitigen Präsidenten Rodrigo Chaves von derselben politischen Formation. Nach den vorläufigen Ergebnissen hat die Pueblo Soberano-Kandidatin fast die für den Verzicht auf eine Stichwahl erforderlichen 50 Prozent erreicht. Damit wird sie die nächste Präsidentin dieses mittelamerikanischen Landes. Mit etwas mehr als 33 Prozent folgt Álvaro Ramos, Kandidat des sozialdemokratischen Partido Liberación Nacional (PLN).

Wer ist Laura Fernández?

Laura Fernández ist 39 Jahre alt und war bisher Ministerin für Präsidentschaft und Planung in der aktuellen Regierung Chaves, als dessen „Erbin” sie sich bezeichnet und dessen Initiativen sie fortführen will. Die Politikwissenschaftlerin hatte ihren Wahlkampf mit dem Versprechen eines harten Vorgehens gegen Kriminalität und Verunsicherung geführt und damit die Hauptsorgen der Bevölkerung aufgegriffen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung erklärte sie ihre Bewunderung für die Politik des Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, auf dessen Anordnung das größte Gefängnis Mittelamerikas gebaut wurde. Nach Bukeles Regierungsantritt kam es zu Massenverhaftungen; auch viele seiner politischen Gegner landeten im Gefängnis. Der im März 2022 verhängte Ausnahmezustand wurde bereits 47 Mal verlängert. Erst vor wenigen Tagen ließ Bukele die salvadorianische Verfassung ändern, um seine erneute Kandidatur zu ermöglichen und seine Macht zu erhalten. Fernández wäre nach der Sozialdemokratischen Präsidentin Laura Chinchilla (2010 bis 2014) die zweite Frau in der Geschichte Costa Ricas, die das Präsidentenamt bekleidet.

Vorbild Bukele

Ökonom Chaves genießt in Costa Rica große Popularität. Dass er in irgendeiner Funktion in der Regierung bleiben wird, ist sehr wahrscheinlich, da auch Fernández ihn als „brillanten Mann” betrachtet. Auch die Taktik, Justiz und Legislative ständig mit harter Kritik zu überziehen und sie für den Anstieg von Morden, Gewalt und Drogenhandel verantwortlich zu machen, hat sie von ihm übernommen. Um die Wahrnehmung dieser Probleme in der Bevölkerung zu verändern, schlug Fernández im Wahlkampf vor, in Konfliktgebieten den Ausnahmezustand zu verhängen, was der Politik von Bukele ziemlich ähnelt. „In meinem Regierungsprogramm haben wir die Aufhebung von Garantien vorgesehen”, legte sie in einer Wahlkampfdebatte am 26. Januar dar. Im Klartext heißt das: Eine Reform der Judikative, die Verschärfung von Gesetzen und die Verhinderung der Blockade von Initiativen ihrer Partei sind in Planung, und bei ihren Vorhaben kann Fernández mit der Unterstützung von 40 der 57 Abgeordneten rechnen. Ein weiteres Ziel des Partido Pueblo Soberano ist eine Verfassungsreform, die Wiederwahlen ermöglicht.

Vertreter*innen der Opposition bezeichneten diese Vorschläge als autoritär und als Gefahr für die Demokratie in Costa Rica. Der Linkspolitiker Ariel Robles äußerte sogar seine Besorgnis, dass das Land in eine Diktatur umgewandelt werden könnte

Mit Laura Fernández siegt der Rechtspopulismus von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.