Maduro will Millionen Soldaten mobilisieren

(Washington, 20. August 2025, democracy now).- Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat bestätigt, dass seine Regierung dabei sei, 4,5 Millionen Soldaten im ganzen Land zu mobilisieren, nachdem die Vereinigten Staaten bekannt gegeben haben, dass sie militärische Ausrüstung und mehr als 4.000 Marine-Infanteristen in die Karibik entsenden würden. Zuvor hatte die Trump-Regierung im Geheimen eine Direktive unterzeichnet, die das Pentagon ermächtigt, das Militär in dem Gebiet einzusetzen, angeblich um die lateinamerikanischen Drogenkartelle zu bekämpfen.

Die Trump-Regierung hat den venezolanischen Präsidenten beschuldigt, Chef des Cártel de los Soles (Kartell der Sonnen) zu sein. Sie hat eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Festnahme führen – ein Vorgehen, das Kritiker*innen als weiteren Versuch der Vereinigten Staaten werten, Venezuela und andere Staaten, die sich ihrer Politik widersetzen, zu destabilisieren.

