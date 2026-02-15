Lula kandidiert zum vierten Mal

(Brasilia, 4. Februar 2026, la diaria).- In Brasilien steht am 4. Oktober die derste Runde der Präsidentschaftswahl an. Der 80 Jahre alte Amtsinhaber Lula wird dann zum vierten Mal kandidieren. Alle Umfragen sehen ihn derzeit an erster Stelle. In einer Stichwahl am 25. Oktober würde er sich durchsetzen, mit knappem Vorsprung. Die Präsidentschaftswahl in Brasilien ist die wichtigste Wahl in Lateinamerika. Lula tritt für die Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhadores) und ihre Bündispartner an.

Der rechte Spitzenkandidat steht noch nicht fest

In den Umfragen des Instituto Ideia in Zusammenarbeit mit dem journalistischen Portal Meio folgt auf dem zweiten Platz ein noch nicht gekürter Kandidat der Rechten aus dem Umfeld der derzeit in Brasília inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Gehandelt werden mehrere Namen, Sohn Flávio Bolsonaro, Brasiliens ehemalige First Lady Michelle Bolsonaro sowie der Gouverneur des Bundesstaats São Paulo, Tarcísio de Freitas, von der Rechtspartei Republicanos. Letzterer hat bereits erklärt, dass er nicht kandidieren werde, wichtige Unternehmerkreise aus São Paulo wünschen ihn sich aber als Gegenkandidat zu Lula. Deutlich abgeschlagen folgen in den Umfragen die drei möglichen Präsidentschaftskandidaten der Mitte-Rechts-Partei Partido Social Democrata (PSD): der Gouverneur des Bundesstaats Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, der Gouverneur von Paraná, Ratinho Júnior, sowie der Gouverneur von Goiás, Ronaldo Caiado.

Es läuft auf einen Zweikampf hinaus

In der Umfrage von Instituto Ideia und Meio käme Lula in der ersten Runde auf 39,5 Prozent, Flávio Bolsonaro auf 32 Prozent. 39,5 Prozent für den Amtsinhaber wären es auch im Fall einer Kandidatin Michelle Bolsonaro, die auf 32,7 Prozent käme. Gegen Freitas würde Lula sich mit 40 Prozent zu 35 Prozent durchsetzen. Von den anderen möglichen Kandidaten schnitte Ratinho Júnior mit 8,8 Prozent am besten ab, so dass von einem Zweikampf um die Präsidentschaft auszugehen ist. In einer zweiten Wahlrunde käme der Zeitschrift “Veja” zufolge Lula auf 45,8 Prozent gegenüber 41,1 Prozent für den wahrscheinlichen Rechtskandidaten Flávio Bolsonaro. Knapper würde es in einem Duell gegen Freitas, in diesem Fall wären es 44,7 Prozent und 42,2 Prozent. Michelle Bolsonaro wiederum zöge mit 40,7 Prozent gegenüber 45 Prozent für Lula den Kürzeren. Zu diesen drei Szenarien ist allerdings anzumerken, dass sie im Bereich der Fehlermarge der Umfrage von 2,5 Prozentpunkten liegen. Die Studie von Ideia stelle den Befragten weitere Fragen. 62 Prozent gaben an, ihre Wahlentscheidung bereits getroffen zu haben, 38 Prozent können sich vorstellen, ihre Meinung noch zu ändern. Lula und Flávio Bolsonaro sind zugleich jene brasilianischen Spitzenpolitiker, die am stärksten abgelehnt werden. 44 Prozent der Befragten würden unter keinen Umständen Lula wählen, 34 Prozent äußerten dies für eine Wahl Flávio Bolsonaros.

Starke Polarisierung der Wählerschaft

Die Polarisierung der Wählerschaft zeigt sich dem Portal Meio zufolge deutlich bei der Frage, ob Lula eine vierte Amtszeit verdiene oder nicht. 51 Prozent verneinen dies, 47 Prozent stimmen zu. Dies liegt auf der Linie der Zustimmung zur Amtsführung Lulas. 51,4 Prozent heißen diese schlecht, 46,6 Prozent stimmen ihr zu. Was die generelle Bewertung der Regierung angeht, halten 44,7 Prozent diese für schlecht oder sehr schlecht, 34,1 Prozent für gut oder ausgezeichnet. 19 Prozent sehen die Regierung als durchschnittlich an, 2,2 Prozent konnten sich für keine Antwort entscheiden.

