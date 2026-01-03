Bolsonaro ins Krankenhaus verlegt

(Brasil, 30. Dezember 2025, Prensa Latina).- Der Gesundheitszustand von Jair Bolsonaro gab wieder Anlass zur Besorgnis. Der ehemalige brasilianische Präsident litt erneut an einem andauernden Schluckauf. Obwohl er sich bereits zwei Operationen unterzogen hatte und weiterhin in einem Krankenhaus der brasilianischen Hauptstadt unter ärztlicher Kontrolle steht, bietet der Krankheitszustand Bolsonaros keine Gewissheiten.

Zehn OPs in sieben Jahren

Der ultrarechte Politiker, der wegen eines Putschversuchs eine Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verbüßt, bleibt unter ärztlicher Beobachtung, während man im Krankenhaus DF Star versucht, die anhaltenden Schluckauf-Episoden in den Griff zu bekommen. Sein Sohn Carlos Bolsonaro berichtete, dass sein Vater eine Behandlung wegen Schlafapnoe begonnen habe und dass Blutdruck und Eisenwerte kontinuierlich überwacht werden. Die Ärzt*innen führten eine Blockade der Zwerchfellnerven durch, um den Atemmuskel zu kontrollieren. Innerhalb von zwei Tagen wurde zuerst der linke Nervus phrenicus chirurgisch behandelt und dann der rechte. Das Team gab bekannt, dass sich der ehemalige Armeehauptmann nach dem zweiten Eingriff in einem stabilen Zustand befinde. Bolsonaro wurde während seines Krankenhausaufenthalts auch an zwei Leistenbrüchen operiert. Wie die ehemalige First Lady Michelle Bolsonaro bestätigte, war die Operation erfolgreich. Mit diesem erneuten Eingriff summieren sich die Operationen seit der Bauchverletzung durch einen Messerangriff während des Wahlkampfes im Jahr 2018 auf insgesamt zehn. Die Abfolge medizinischer Eingriffe gibt jedoch weiterhin Anlass zur Besorgnis.

Bolsonaros angegriffene Gesundheit könnte die recht Bewegung schwächen

Der anhaltende Schluckauf kann auf Reizungen des Zwerchfellnervs oder auf Verdauungsprobleme zurückzuführen sein. Auch wenn er nicht unbedingt ein unmittelbares Risiko bedeutet, so zeigt er doch Probleme in Bolsonaros allgemeinen Verfassung. Dieser angeschlagene Gesundheitszustand hat Konsequenzen jenseits des rein gesundheitlichen Bereichs. Bolsonaro bleibt weiterhin eine zentrale Figur der brasilianischen Rechten. Seine körperliche Verfassung wirkt sich auf die interne Dynamik dieses politischen Lagers aus. Analyst*innen zufolge ist seine persönliche Führung entscheidend dafür, dass die Basis der Bolsonaristen (der Anhänger des Ex-Präsidenten) zusammenhält. Figuren wie seine Söhne und rechtsextreme Anführer versuchen, die Lücke zu füllen, aber die Abwesenheit von Bolsonaro selbst verändert das Narrativ und die Mobilisierung seiner Wählerschaft. Darüber hinaus erscheint am Horizont der Wahlkampf für die Wahlen 2026. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Staatschefs wird ein Faktor politischer Kalkulation sein. Die traditionelle Rechte könnte versuchen, in einem Szenario der Zersplitterung wieder eine führende Rolle zu übernehmen. Unterdessen verfolgen die Regierung und die Opposition jeden medizinischen Bericht mit strategischer Aufmerksamkeit. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um die Genesung des Ex-Präsidenten zu beurteilen.

[Anm. d. Übers.: Am 1. Januar 2026 wurde Bolsonaro aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte ins Gefängnis zurück.]

Übersetzung: Christa Röpstorff

