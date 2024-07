Durchbruch bei Gedenkstätte Colonia Dignidad – Teilenteignung beantragt

Chiles Präsident Gabriel Boric kündigte an, dass seine Regierung Teile der ehemaligen deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad enteignen will. Auf dem Gelände, wo Zwangsarbeit und sexualisierte Gewalt jahrzehntelang den Alltag bestimmten und wo während der chilenischen Diktatur Oppsositionelle gefoltert und ermordet wurden, sollen endlich eine Gedenk- und Bildungsstätte entstehen. Bei seinem Besuch in Deutschland zeigte Boric sich sehr einig mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der die deutsche Unterstützung für einen Gedenkort zusicherte. Um die konkrete Umsetzung auf den Weg zu bringen, bleibt den Regierungen Chiles und Deutschlands während ihrer aktuellen Regierungszeit nur gut ein Jahr Zeit.

