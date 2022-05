Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Radio Kurruf ist ein freies, gemeinschaftliches und selbstverwaltetes Medium, das in Temuco, in Wallmapu, entstanden ist. Radio Kurruf versucht, die verschiedenen Forderungen sichtbar zu machen, die in den hegemonialen Medien oft nicht zur Sprache kommen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, eigene Medien zu schaffen: https://radiokurruf.org/

Reinhörer Radio Kurruf von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.