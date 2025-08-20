Onda sprach mit Angélica Aguilar von Radio Hispanohablante. 2020 gründete sie die Sendung. Hören könnt ihr Radio Hispanohablante beim Freien Radio für Stuttgart. Im Radio Hispanohablante wollen wir Wege zu möglichen Lösungen von Herausforderungen, die wir als Migranten hatten, aufzeigen. Wir möchten auch zeigen, dass es trotz der Schwierigkeiten, die kulturelle Veränderungen und Einwanderungsprozesse mit sich bringen können, Chancen für uns Spanisch sprechende Menschen in diesem Land gibt. Am Besten ihr hört rein.

Reinhörer: Radio Hispanohablante von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.