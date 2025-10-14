Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom onda-info 627. Heute haben wir ein besonderes Programm, das Stimmen und Kämpfe aus Lateinamerika zusammenbringt. Kritisch, solidarisch und dekolonial. Zuerst sprechen wir mit Jani Silva, einer kolumbianischen Umwelt- und Friedensaktivistin aus der Region Putumayo, die im September den Hessischen Friedenspreis erhielt. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten für den Schutz des Amazonas und die Rechte der dort lebenden Gemeinschaften.

Im zweiten Teil begrüßen wir eine kleine Delegation junger Aktivist*innen aus Brasilien, die mi September Berlin besucht hat und auch bei onda vorbei kam. Wir reflektieren gemeinsam die aktuelle Lage in Brasilien und ziehen Parallelen zur Situation in Deutschland…zu Fragen von sozialer Ungleichheit, Umwelt und Demokratie. Zum Schluss stellen wir Euch Amazônia Vox vor – ein Medienprojekt aus der brasilianischen Amazonasregion. Es arbeitet mit lokalen Wissensformen, fördert dekoloniale Perspektiven und schafft Räume, in denen Gemeinschaften selbst erzählen, analysieren und Wissen produzieren. Außerdem eine kleine Nota aus Argentinien. Bleibt dran mit onda- info!

