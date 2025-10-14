onda-info 627

Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom onda-info 627. Heute haben wir ein besonderes Programm, das Stimmen und Kämpfe aus Lateinamerika zusammenbringt. Kritisch, solidarisch und dekolonial. Zuerst sprechen wir mit Jani Silva, einer kolumbianischen Umwelt- und Friedensaktivistin aus der Region Putumayo, die im September den Hessischen Friedenspreis erhielt. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten für den Schutz des Amazonas und die Rechte der dort lebenden Gemeinschaften.

Im zweiten Teil begrüßen wir eine kleine Delegation junger Aktivist*innen aus Brasilien, die mi September Berlin besucht hat und auch bei onda vorbei kam. Wir reflektieren gemeinsam die aktuelle Lage in Brasilien und ziehen Parallelen zur Situation in Deutschland…zu Fragen von sozialer Ungleichheit, Umwelt und Demokratie. Zum Schluss stellen wir Euch Amazônia Vox vor – ein Medienprojekt aus der brasilianischen Amazonasregion. Es arbeitet mit lokalen Wissensformen, fördert dekoloniale Perspektiven und schafft Räume, in denen Gemeinschaften selbst erzählen, analysieren und Wissen produzieren. Außerdem eine kleine Nota aus Argentinien. Bleibt dran mit onda- info!

CC BY-SA 4.0 onda-info 627 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.